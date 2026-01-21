MotoGP | Trackhouse Racing 2026, Fernandez: “Voglio divertirmi”

Raul Fernandez dopo aver chiuso in crescendo la stagione 2025, è pronto a tornare in sella per il suo quarto anno in MotoGP, il terzo con Aprilia.

Il #25 è stato protagonista insieme al suo team-mate Ai Ogura del lancio della nuova Aprilia RS-GP26 del Trackhouse Racing Team.

Nel 2025 è arrivata la prima vittoria in Top Class a Phillip Island e un brillante secondo posto nella gara finale di Valencia.

Dichiarazioni Raul Fernandez, Aprilia Trackhouse MotoGP 2026

“I nostri grandi risultati di fine anno sono stati la conseguenza del lavoro svolto durante la stagione. Avere un team incredibile, con Davide e Justin al nostro fianco, è la chiave per avere una famiglia in pista. Il mio allenamento quest’inverno è stato più o meno lo stesso dell’anno scorso, ma la cosa che vorrei cambiare è il risultato del test, perché l’anno scorso in Malesia sono caduto durante i test e mi sono infortunato. Ora però mi sento in piena forma e pronto per iniziare la stagione. Mi piacciono molto le nuove livree, soprattutto quella Trackhouse: con più parti in carbonio sembra un po’ più aggressiva, e adoro i colori Gulf, con cui non vedo l’ora di iniziare la stagione in Thailandia. Saremo bellissimi in pista. In ogni caso, la cosa importante è che la moto sia veloce, e per quest’anno credo che dobbiamo concentrarci davvero su noi stessi e non pensare troppo ai risultati. I risultati sono la conseguenza del lavoro che facciamo. Dobbiamo focalizzarci su ciò che possiamo controllare e migliorare ogni giorno per essere competitivi. Voglio divertirmi a correre come ho fatto negli ultimi round del 2025, e sono sicuro che così i risultati arriveranno.