MotoGP | Trackhouse Racing 2026, Ogura: “Il primo test sarà molto importante”

Seconda stagione in MotoGP per Ai Ogura, con il pilota giapponese che è stato protagonista della presentazione del Trackhouse Racing Aprilia.

Il #79 cresciuto nel suo anno da rookie (dove però ha avuto anche degli infortuni che lo hanno costretto a fermarsi per un paio di gare, ndr), proverà a migliorare i suoi risultati in sella alla nuova Aprilia RS-GP26.

Ecco cosa ha detto in attesa del primo test che si svolgerà dal 3 al 5 febbraio al Sepang International Circuit.

Dichiarazioni Ai Ogura Aprilia Trackhouse MotoGP 2026

“Penso che la nostra livrea Gulf sia davvero fantastica. Si abbina bene al mio colore personale, perché il mio colore preferito è il blu. In realtà mi piacciono entrambe le nostre grafiche e non vedo l’ora di scendere in pista con entrambe! Per il 2026 penso di poter essere un po’ più sicuro sulla moto. Dopo aver vissuto la mia stagione da rookie in MotoGP, spero che quest’anno tutto sia un po’ più sotto controllo. Vedremo come andrà, ma il primo test sarà molto importante perché, sicuramente, uno dei grandi obiettivi della stagione saranno le posizioni in griglia. L’anno scorso potevamo essere competitivi in gara, ma la posizione di partenza di solito non era delle migliori e dobbiamo davvero lavorare su questo, soprattutto nei giorni di test. Sono sicuro che possiamo migliorare un po’ le nostre posizioni di partenza e spero che potremo essere migliori nella maggior parte delle gare. Non ho un obiettivo specifico per il 2026, ma voglio dare il massimo in tutte le gare, questo è l’obiettivo.”

