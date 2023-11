MotoGP | Test Valencia: Marc Marquez debutta alla grande sulla Ducati [VIDEO]

MotoGP Test Valencia Ducati Gresini – Marc Marquez ha debuttato ieri sulla Ducati Desmosedici GP 2023 del Team Gresini.

Lo ha fatto a Valencia, teatro dei test organizzati dall’IRTA. Tanta la curiosità di tifosi e addetti ai lavori, l’otto volte iridato non ha perso lo smalto dei giorni migliori, mettendo la “sua” nuova moto nelle parti alte della classifica dopo poche tornate.

Per capire la velocità dell’otto volte iridato, che oggi si è operato per risolvere il problema della sindrome compartimentale, è sufficiente sentire le parole di Enea Bastianini che è rimasto impressionato da come il #93 affrontava la curva 8 del circuito Ricardo Tormo (clicca qui per leggere le parole del pilota ufficiale Ducati).





