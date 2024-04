MotoGP | GP Jerez Test, Bastianini: “Giornata importante per noi”

Test Spagna Jerez MotoGP 2024 Ducati – Enea Bastianini ha chiuso i test di Jerez con il nono tempo.

Bastianini, quinto ieri in gara, ha iniziato presto la sua giornata di test, parzialmente rallentata da una caduta alla curva 7, che fortunatamente lo ha lasciato senza conseguenze. Enea ha potuto riprendere il suo programma poco dopo, focalizzato soprattutto sull’individuare un assetto che gli permettesse di trovare migliori sensazioni in frenata. Il pilota di Rimini si è dichiarato soddisfatto e ha chiuso la sua giornata con il nono miglior tempo in 1:36.792, dopo aver completato 65 giri.

Dichiarazioni Enea Bastianini test Spagna Jerez MotoGP 2024

“Oggi è stata una giornata importante per noi. Non ha avuto un inizio semplice, visto che dopo un’ora ho commesso un errore e sono caduto alla Curva 7. Ho ritrovato però subito confidenza con la moto: abbiamo provato alcune nuove soluzioni e mi sono piaciute molto. Il mio ritmo è migliorato giro dopo giro, sono riuscito ad essere costante e ora riesco anche a frenare forte, perciò torno a casa molto contento”.

