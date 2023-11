MotoGP | Test Valencia, Bastianini: “Marc Marquez sarà una spina nel fianco”

MotoGP GP Valencia Ducati – Enea Bastianini ha parlato al termine della giornata di test organizzata dall’IRTA sul circuito di Valencia, chiusa con l’ottava tempo.

In pista i piloti confermati ma anche tante novità, tra cui Marc Marquez che ha debuttato con la Ducati del Team Gresini. Ecco cosa ha detto la “Bestia” che si è detto soddisfatto del suo test.

Dichiarazioni Enea Bastianini Test Valencia MotoGP

“Abbiamo fatto delle modifiche di setup perchè durante l’anno non siamo riusciti a fare nulla. La moto nuova va meglio leggermente dappertutto, l’80% delle cose che ho provato ha funzionato, vado via contento. La frenata è ancora la nota dolente ma abbiamo le idee chiare da provare a Sepang. Sarebbe stato importante fare un time-attack ma non ci siamo riusciti. Mi sono trovato meglio rispetto allo scorso anno perchè la differenza tra la 23 e la 24 è minore rispetto a quella che era tra la 21 e la 23. Il motore sembra buono, spinge forte. L’impatto con la nuova moto è nettamente migliore rispetto alla 23.”

Dichiarazioni Enea Bastianini Debutto Marc Marquez Ducati Test Valencia MotoGP

“E’ andata come mi aspettavo, Marc ha preso subito in mano la moto, non ha avuto bisogno di adattarsi. Sarà come avere una spina nel fianco per il 2024, ma ci saranno anche altre sorprese. Non l’ho incrociato in pista, ma dai dati si è visto che come fa lui la curva 8 nessun pilota Ducati la fa. Si vede già che in certi punti è più veloce di noi. Ero curioso di vedere la sua prestazione. Alla curva 8 sembra che non freni, è incredibile come la affronta. Riesce a girare la moto in poco tempo.”

