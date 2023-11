MotoGP | Ben Spies su Marc Marquez in Ducati: “Vedremo distacchi mai visti”

MotoGP Test Valencia Ducati Gresini – Continua a far discutere l’esordio di Marc Marquez sulla Ducati del Team Gresini.

L’otto volte iridato è stato subito velocissimo, come se conoscesse già la Desmosedici GP 23 progettata dall’Ing. Gigi Dall’Igna, Direttore Generale di Ducati Corse.

Che il #93 sia un Campione non era in dubbio, semmai lo era l’adattamento alla Ducati con un solo giorno di test (e per di più con basse temperature, ndr) e anche le sue condizioni fisiche. Tra i tanti che hanno detto la loro sul passaggio del pilota di Cervera alla Ducati anche Ben Spies, iridato 2009 della Superbike e che ha corso in MotoGP dal 2008 al 2013 con Suzuki, Yamaha e Ducati.

For some reason I’m thinking next years points gap from 1st to 2nd will be the biggest we have seen. They just gave Marc a Ducati and 40 plus races.

— Ben Spies (@BenSpies11) November 28, 2023