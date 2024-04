MotoGP | GP Jerez Test, Bagnaia: “Giornata sicuramente positiva”

GP Spagna Jerez MotoGP 2024 Ducati – Francesco Bagnaia ha chiuso al giornata di test sul circuito di Jerez con il quarto tempo.

Il Campione del Mondo in carica, fresco vincitore del GP di Spagna disputato proprio ieri sul tracciato andaluso, è sceso in pista circa un’ora dopo l’avvio della sessione per dare inizio al suo programma della giornata, il quale prevedeva per lo più la prova di una differente configurazione di setup. Con un miglior tempo in 1:36.589, Bagnaia chiude la sessione in quarta posizione dopo aver completato un totale di 43 giri.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Test Spagna Jerez MotoGP 2024

“E’ stata una giornata sicuramente positiva: venerdì scorso avevamo già provato alcune cose, perciò oggi non avevamo molte novità da testare, ma abbiamo potuto confermare tutte le buone sensazioni avute anche durante il weekend di gara. In più ci siamo concentrati su una diversa configurazione di setup che potrebbe tornarci utile in futuro su piste con poco grip. In generale, sono soddisfatto di questa giornata”.

