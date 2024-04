MotoGP | GP Jerez Test, Bezzecchi: “Sono soddisfatto”

MotoGP GP Spagna Jerez Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi ha chiuso i test di Jerez con il 13esimo tempo.

Tra i primi a scendere in pista dopo il primo podio stagionale e capace di un grande step in avanti nel corso dell’intero weekend, Marco si ferma a 1’36.920 (78 giri completati ndr). Mezzo secondo dalla testa della classifica e tanti dati da analizzare in vista del prossimo evento, tra poco meno di due settimane, sullo storico tracciato di Le Mans.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Test Spagna Jerez MotoGP 2024

“Sono soddisfatto, abbiamo fatto tante prove a livello di setting e di posizione. Alcune soluzioni che avevamo già visto ai primi test dell’anno ma che poi non avevamo avuto il tempo di testare in gara. Le condizioni dell’asfalto erano ottimali, non ho comunque fatto un time attack. Peccato per il piccolo crash alla curva 5, abbiamo perso un po’ di tempo ma abbiamo recuperato nel finale. Analizziamo tutti i dati verso Le Mans.”

5/5 - (15 votes)