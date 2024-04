MotoGP | GP Jerez Test, Mir: “Siamo più vicini a fare un passo avanti”

MotoGP GP Spagna Jerez Repsol Honda – Joan Mir ha chiuso i test sul circuito di Jerez con il 21esimo tempo.

Anche se il tempo sul giro non è migliorato drasticamente, il campione del mondo Moto3 del 2017 ha espresso entusiasmo per i progressi compiuti. In questa sessione, l’accento era posto sullo sviluppo e la pianificazione per il futuro piuttosto che sulla velocità istantanea. Rientrato ai box, il ventitreenne ha elogiato l’impegno profuso dal team HRC.

Dichiarazioni Joan Mir Test Spagna Jerez Honda Repsol MotoGP 2024

“Oggi abbiamo provato molte cose diverse. Il tempo sul giro non mostra alcuna differenza, ma sento davvero che siamo più vicini a fare un passo avanti perché è chiara la direzione in cui dobbiamo andare. Oggi non si trattava di migliorare il tempo sul giro, ma di prepararci e costruire per il futuro in cui potremo fare un passo avanti. È stato bello migliorare il feeling generale con la moto e devo dire che sono contento dell’impegno che la Honda ci sta dimostrando”.

4.7/5 - (42 votes)