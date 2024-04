MotoGP | GP Jerez Test, Acosta: “Concludiamo questa giornata con molti aspetti positivi”

MotoGP KTM Tech3 – Il rookie Pedro Acosta ha chiuso i test di Jerez con l’undicesimo tempo.

Esplorando diverse opzioni di messa a punto, tra cui una nuova carenatura e alcuni aggiustamenti al set up. Anche se le differenze possono sembrare minime, queste modifiche possono tradursi in guadagni preziosi sul tempo sul giro. Il focus sulla soluzione dei problemi emerse durante il weekend ha contribuito ad aumentare la fiducia nella moto, lasciando la squadra entusiasta in vista del prossimo appuntamento a Le Mans.

Dichiarazioni Pedro Acosta Test Spagna Jerez MotoGP 2024

“Abbiamo fatto tanti giri, provato tante cose, tra cui una nuova carena e alcuni dettagli nel setting. In MotoGP, con qualche piccolissima modifica, puoi guadagnare qualche decimo, quindi ogni miglioramento è positivo. Era importante anche fare di più giri qui a Jerez perché abbiamo faticato un po’ di più in alcune aree questo fine settimana, e oggi ci ha permesso di risolvere i piccoli problemi che abbiamo avuto. Comunque, concludiamo questa giornata con molti aspetti positivi e siamo pronti per il prossimo round a Le Mans. ”