MotoGP | Marc Marquez operato al braccio per sindrome compartimentale

MotoGP Marc Marquez – Marc Marquez attraverso i suoi canali social ha fatto sapere di essersi operato al braccio destro per trattare la sindrome compartimentale.

L’otto volte iridato che ieri aveva debuttato alla grande nei test di Valencia sulla Ducati del Team Gresini (clicca qui per leggere le sue impressioni sulla “Rossa” a due ruote) ha fatto sapere di soffrirne dalla seconda parte della stagione. E’ stato operato dall’equipe del dottor Ignacio Roger de Oña per essere pronto per il 2024, che affronterà in sella alla moto Campione del Mondo.

Dichiarazioni Marc Marquez Operazione Braccio Destro Sindrome Compartimentale

“Nella seconda parte della stagione ho sofferto di sindrome compartimentale al braccio destro. Questa mattina abbiamo risolto il problema con l’equipe del dottor Ignacio Roger de Oña con l’obiettivo di essere pronti per il 2024!”

En la segunda parte de temporada, he estado sufriendo el Síndrome compartimental en el brazo derecho. Esta mañana hemos solucionado el problema con el equipo del Dr. Ignacio Roger de Oña con el objetivo de estar listos para el 2024! 💪🏻✅ In the second part of the season, I have… pic.twitter.com/Z0gSYZHId6 — Marc Márquez (@marcmarquez93) November 29, 2023

