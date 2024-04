MotoGP | Gp Jerez Test, Quartararo: “È stata una lunga giornata”

MotoGP Test Spagna Jerez Yamaha – Fabio Quartararo ha chiuso i test a Jerez con il 18esimo tempo.

Quartararo ha affrontato una intensa sessione di prove a Jerez, mettendo sotto esame numerosi componenti come un telaio inedito, una nuova aerodinamica e innovazioni all’elettronica. Sebbene la valutazione finale debba attendere l’analisi approfondita di tutti i dati, il campione del mondo in carica intravede degli aspetti incoraggianti nelle prime impressioni. Ulteriori indagini saranno condotte durante un test privato al Mugello, pianificato per acquisire maggior familiarità con i cambiamenti. Nell’attesa di Le Mans, la squadra rimane cautamente ottimista sull’introduzione di alcune novità in pista

Dichiarazioni Fabio Qartararo Test Spagna Jerez MotoGP 2024

“È stata una lunga giornata! Avevamo molti elementi da testare e abbiamo raccolto molte informazioni. Abbiamo testato un nuovo telaio, una nuova aerodinamica e anche un po’ di elettronica. Abbiamo raccolto molti dati ma, ovviamente, abbiamo bisogno di più tempo prima di giungere ad una conclusione. Faremo anche un test privato al Mugello per saperne di più. Abbiamo appena finito i test qui, quindi dobbiamo analizzare tutti i dati molto prima di Le Mans. Penso che ci siano alcuni aspetti positivi ma, naturalmente, ci sono anche alcune cose per le quali abbiamo bisogno di più tempo per farle funzionare. Ma penso che forse per Le Mans possiamo già iniziare a introdurre alcune cose nuove.”

