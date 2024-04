MotoGP | Gp Jerez Test, Rins: “Il nuovo pacchetto aerodinamico mi piace”

MotoGP Test Spagna Jerez Yamaha – Alex Rins ha chiuso i test di Jerez con il 14esimo tempo.

Alex Rins ha sperimentato diversi componenti durante i test di Jerez, tra cui un nuovo pacchetto aerodinamico, un telaio rivisto ed evoluzioni nell’elettronica. Confrontandosi direttamente con il compagno di box Fabio Quartararo, Rins ha individuato i punti di forza e debolezza delle due configurazioni, mostrandosi particolarmente soddisfatto dell’aerodinamica aggiornata. Tuttavia, il telaio richiede ulteriori sviluppi prima di essere utilizzabile in gara. Nonostante ciò, lo spirito positivo regna sovrano mentre la squadra attende impaziente di apportare altre migliorie ai propri mezzi.

Dichiarazioni Alex Rins Test Spagna Jerez MotoGP 2024

“Sicuramente è stato un test davvero positivo quello di oggi! Abbiamo provato alcuni elementi: un pacchetto aerodinamico, un nuovo telaio e abbiamo lavorato anche sul lato elettronico. Io e Fabio abbiamo corso un po’ insieme, giusto per capire la differenza. Lui correva con l’aerodinamica standard e io con quella nuova, e volevamo vedere i punti positivi e negativi, solo per raccogliere informazioni. Onestamente, il nuovo pacchetto aerodinamico è qualcosa che mi piace. Sto guidando bene con questo pacchetto aerodinamico, ma non possiamo ancora averlo per Le Mans perché gli ingegneri hanno bisogno di più tempo. Ma ci lavoreranno sopra. Per quanto riguarda il telaio, quella parte non mi è piaciuta molto, quindi dobbiamo lavorarci ancora un po’ e non vedo l’ora.”

