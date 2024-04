MotoGP | GP Jerez Test, Marini: “Lunedì impegnativo”

MotoGP Test Spagna Jerez Repsol Honda – Luca Marini ha chiuso i test di Jerez con il 23esimo tempo.

Lunedì movimentato per Luca Marini e la squadra Honda durante i test a Jerez: tante novità da provare e un duro lavoro per completarle tutte. I progressi sono stati significativi per il futuro della squadra, sebbene vi sia ancora molto da fare. Nonostante questo, la Honda continua a spingersi oltre i limiti per raggiungere l’eccellenza in pista.

Dichiarazioni Luca Marini Test Spagna Jerez Honda Repsol MotoGP 2024

“È stato un lunedì impegnativo per noi qui a Jerez. La Honda ci ha portato molte cose da provare e abbiamo lavorato tutto il giorno per portare a termine tutto. Abbiamo potuto fare molto per il futuro. Siamo ancora lontani da dove siamo è necessario, ma la Honda non si riposa.”

4.7/5 - (42 votes)