MotoGP | Test Thailandia 2026: la prima giornata in DIRETTA

Diretta Test MotoGP – Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in collegamento con il circuito di Buriram dove da qualche ora i piloti sono già in azione per la prima giornata di test IRTA MotoGP. Restate sintonizzati su questa pagina fino alle 12:00 per tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla sessione con tempi, foto e video dal circuito!

DIRETTA TEST MOTOGP THAILANDIA DAY 1

12:08 Grazie per averci seguito! Appuntamento a domani mattina per la seconda ed ultima giornata di prove, ma rimanete collegati per le dichiarazioni dei piloti!

12:00 BANDIERA A SCACCHI! Termina qui la prima giornata di test in Thailandia

11:55 Mir sale in settima posizione

11:52 TOP 10 (sessione pomeridiana): A.Marquez, M.Marquez, Morbidelli, Bezzecchi, Zarco, R.Fernandez, Vinales, Di Giannantonio, Binder e Marini

11:47 Passo in avanti anche per Morbidelli con il terzo tempo

11:44 M.Marquez sale in seconda posizione a 1 decimo dal fratello

11:42 M.Marquez accende il casco rosso al primo settore

11:34 SEMAFORO VERDE!

11:23 BANDIERA ROSSA per condizioni della pista

11:00 Un’ora al termine dei test! Solo Ogura in pista

10:43 TOP 10 (sessione pomeridiana): A.Marquez, Bezzecchi, Di Giannantonio, Acosta, Ogura, M.Marquez, Vinales, Binder, Martin e R.Fernandez

TOP 10 (sessione combinata): A.Marquez, Bezzecchi, Di Giannantonio, Bagnaia, Martin, Marini, Acosta, M.Marquez, Ogura e Morbidelli

10:17 Il punto sul mercato piloti a cura di Sandro Donato Grosso:

10:20 Vinales sale in settima posizione

10:10 A.Marquez passa al comando dei tempi con 1:29.262, quinto Ogura

10:08 A.Marquez in seconda posizione a 66 millesimi

10:02 TOP 10: Bezzecchi, Acosta, Di Giannantonio, Binder, R.Fernandez, Bagnaia, Bastianini, Marini, Quartararo e A.Marquez

10:00 Bezzecchi ha migliorato il suo crono. E’ passato al comando della combinata in 1:29.462

09:41 Acosta sale in seconda posizione

09:35 TOP 10: Bezzecchi, R.Fernandez, Bagnaia, Quartararo, A.Marquez, M.Marquez, Binder, Acosta, Pirro e Razgatlioglu

09:34 Bezzecchi sale al comando con 1:29.800 che gli vale il secondo tempo nella combinata

09:26 Quarto M.Marquez a 7 decimi

09:21 Quartararo sale in seconda posizione. TOP 7: R.Fernandez, Quartararo, A.Marquez, Binder, Acosta, M.Marquez e Pirro

09:17 A.Marquez sale in terza posizione, quinto Acosta e settimo M.Marquez

09:09 A.Marquez ritorna al lavoro

09:00 Tutta la frustrazione di Fabio Quartararo:

A gesture that says it all 😱 Things are definitely not going to plan for Fabio and Yamaha 😬#BuriramTest pic.twitter.com/AcUNOnFedi — MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 21, 2026

08:40 La classifica della combinata dei tempi prima della pausa:

08:32 33 gradi nell’aria e 52 sull’asfalto di Buriram. I piloti si godono ancora la meritata siesta dopo la mattinata di lavoro

08:22 Pista silenziosa a Buriram, ancora tutti fermi

08:01 Pausa pranzo ancora in corso, solo Pirro in pista in questo momento

07:51 Al lavoro anche Michele Pirro

07:42 Quartararo in pista

07:34 Pista silenziosa, è ora della pausa pranzo

07:29 R.Fernandez si porta al comando della sessione pomeridiana con 1:30.451 (Bagnaia resta primo nella combinata con 1:29.678)

07:20 SEMAFORO VERDE! Riprende l’azione a Buriram

07:00 Conclusa la prima sessione giornaliera, ecco la Top Ten: Bagnaia, Martin, Marini, Alex Marquez, Marc Marquez, Acosta, Morbidelli, Bezzecchi, Binder e Fernandez

Cinque minuti al termine della prima sessione giornaliera. Bagnaia comanda davanti a Martin e Marini. Marc Marquez è quinto, Bezzecchi ottavo

06:52 Toprak Razgatlioglu è ancora in difficoltà, 21esimo in 1:31.775 ad oltre due secondi dalla vetta. Sembra che la Yamaha gli abbia portato una nuova sella per aiutarlo con l’ergonomia della Yamaha V4

06:31 Caduta per Miller, rider ok

Foto HRC Marini e Mir

A steady start to the #BuriramTest, just checking a few things from Sepang to start the day. 🅿️3️⃣ for @Luca_Marini_97 right now

🅿️1️⃣5️⃣ for @JoanMirOfficial Plenty of laps still to come 🏁 pic.twitter.com/xZRTdbmpXz — Honda HRC Castrol – MotoGP (@HRC_MotoGP) February 21, 2026

06:23 Seconda caduta della giornata per Marc Marquez, rider ok. Il campione in carica è attualmente ottavo

Quaranta minuti al termine della prima sessione (poi ci saranno prove di partenza e successivamente la seconda sessione a chiudere la giornata, nr). Gli italiani sono: Bagnaia primo, Marini terzo, Bezzecchi sesto, Morbidelli nono, Di Giannantonio decimo, Bastianini 18esimo e Pirro 22esimo

Marc Marquez spiega la sua caduta

Bir Turn 12’deki hızlı bir kaza, ’ün sabah turunu böyle başlatmasını istediği anlamına gelmez 💥#BuriramTest ⏱️ pic.twitter.com/azZC5U3njX — Penalty Area (@zackspin12) February 21, 2026

06:15 Ducati in testa con Bagnaia, 1:29.678

Aprilia, Honda, Ducati e KTM nelle prime quattro posizioni. Notte fonda per la Yamaha ora il miglior pilota della casa di Iwata è Miller, 11esimo a 0.979s dalla vetta

06:05 Jorge Martin in testa con 1:29.813, buon rientro fino a questo momento per il pilota Aprilia

06:00 Un’ora al termine della prima sessione, Marini si porta in testa, ecco la Top Ten: Marini, Bagnaia, Acosta, Bezzecchi, Marc Marquez, Morbidelli, Di Giannantonio, Ogura, Alex Marquez, Martin. Miglior Yamaha quella di Quartararo, 18esimo a 1.579s dalla vetta.

Pedro Acosta parla dello spostamento del GP d’Australia da Phillip Island al cittadino di Adelaide

05:43 Miglior tempo di Bagnaia che gira in 1:29.928, Acosta staccato di 0.024s

05:32 Pedro Acosta si porta in testa con il tempo di 1:29.952, seguono Marc Marquez e Bagnaia staccati rispettivamente di 0.199s e 0.320s

I due rookies Diogo Moreira (Honda LCR) e Toprak Razgatlioglu occupano rispettivamente la 21esima e 22esima posizione a 1.841s e 2.428s. Dietro a loro solo il tester Ducati Michele Pirro, in pista al posto dell’infortunato Fermin Aldeguer

05:22 Solo sei piloti in pista, Bezzecchi, Marini, Alex Marquez, Fernandez, Quartararo e Bastianini. Al momento la “Bestia” è 18esimo a 1.358s dalla vetta

Pecco Bagnaia vicino alla firma con Aprilia

Lontanissime le Yamaha, la migliore è quella di Fabio Quartararo (al rientro dopo l’infortunio al dito che gli aveva fatto perdere il Day 2 e Day 3 di Sepang, ndr), sedicesimo a 1.268s dalla vetta. Miller è 18esimo, Rins 20esimo e Razgatlioglu 21esimo a 2.229s.

Due ore alla fine della prima sessione, questa la Top Ten: Marc Marquez, Bagnaia, Bezzecchi, Marini, Alex Marquez, Acosta, Morbidelli, Martin, Fernandez, Mir.

04:49 Marc Marquez torna in pista dopo la caduta e si porta in P1 con 0.121s di vantaggio sul compagno di squadra Francesco Bagnaia. Bezzecchi è terzo

Aerodinamica Ducati: Pecco, Alex Marquez e Diggia questa mattina utilizzano tutti la specifica ’24, mentre Marc Marquez (appena caduto) e Pirro utilizzano la specifica ’25. Nessuna traccia dell’aggiornamento del ’26. Sembra che sia il ’24 contro il ’25, come previsto.

Ducati’s front aero decision rolls into the #BuriramTest. Pecco, Alex Marquez & Diggia all on the ‘24 spec this morning, with Marc Marquez (who’s just crashed) and Pirro running the ‘25 spec. No sign of the ‘26 update. Looks like it’s ‘24 vs ‘25 as expected. pic.twitter.com/5pm21iNsaq — Elliott York (@_elliottyork) February 21, 2026

04:41 1:30.272 per Bagnaia che si porta in vetta alla classifica dei tempi

Record ufficiali di Buriram MotoGP

Miglior giro: Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, 1:28.700 (2024)

Giro più veloce in gara: Marc Marquez, Ducati Lenovo, 1:30.637 (2025)

04:35 Bezzecchi in testa con l’Aprilia e anche Pecco Bagnaia in pista

04:32 Pecco Bagnaia è l’unico pilota ancora fermo ai box, nessun giro all’attivo per il due volte iridato della MotoGP

04:30 Al comando c’è Alex Marquez su Ducati Gresini che precede Pedro Acosta su KTM, Luca Marini su Honda, Franco Morbidelli su Ducati, Raul Fernandez su Aprilia, Marco Bezzecchi su Aprilia e Maverick Vinales su KTM. In Top Ten anche Brad Binder su KTM, Joan Mir su Honda e Ai Ogura su Aprilia.

04:26 Marc Marquez è caduto alla curva 12. “Rider OK”

04:20 Marc Marquez in pista

Informazioni da Aprilia: ⁠Il test di Marco Bezzecchi sarà in parte focalizzato sulla conferma delle soluzioni già provate a Sepang. Alcuni aggiornamenti arrivati a Buriram rappresenteranno quindi una parte importante del programma.

Sarano provate ulteriori novità: alcune specifiche per questa tipologia di tracciato a livello di set-up, altre invece più generiche, che permetteranno di fare delle scelte in vista dell’intera stagione.

Con Jorge Martin la situazione è ovviamente diversa: dopo il lungo periodo di stop dello scorso anno dovuto agli infortuni, l’obiettivo principale è ricostruire progressivamente la confidenza con la moto. Il carico di lavoro in termini di elementi da provare sarà quindi limitato, privilegiando un approccio maggiormente orientato alla guida e al recupero del feeling con la RS-GP.

04:16 In pista anche Jorge Martin, non guidava l’Aprilia RS-GP dal test di Valencia dello scorso novembre 2025.

04:10 Qualche pilota è già sceso in pista. Al momento davanti a tutti troviamo Marco Bezzecchi con l’Aprilia davanti al connazionale della Honda Luca Marini. Seguono Alex Rins su Yamaha, Pedro Acosta su KTM, le Ducati del VR46 Racing Team di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli e la Yamaha Pramac di Toprak Razgatlioglu.

On track and ready to roll. Race 1 just a week away. 😬 Who’s keen? 👀#KTM #ReadyToRace #BuriramTest pic.twitter.com/uMxzUSsRzt — RED BULL KTM FACTORY RACING (@KTM_Racing) February 21, 2026

Caldo e tempo soleggiato a Buriram, dove è appena iniziato l’ultimo test ufficiale di pre-stagione MotoGP del 2026.

