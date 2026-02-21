MotoGP | Test Buriram Day 1: doppietta Marquez, poi Morbidelli e Bezzecchi

Alex Marquez ha ottenuto il miglior tempo della prima giornata di test IRTA della MotoGP disputata al Chang International Circuit di Buriram.

Il pilota del Gresini Racing, che quest’anno ha a disposizione una Ducati Factory, ha chiuso al comando con il crono di 1:29.262.

Alle sue spalle staccato di 0.129s troviamo suo fratello Marc Marquez, con il nove volte iridato che è caduto ben due volte, procurandosi anche un piccolo taglio al braccio destro ma senza altre conseguenze.

Ottimo terzo tempo per Franco Morbidelli, che in sella alla Ducati ibrida (mix tra la GP 24 e la GP 25, ndr) del VR46 Racing Team ha chiuso davanti al connazionale Marco Bezzecchi, con il pilota Aprilia che chiude a 0.200s dalla vetta.

pic.twitter.com/06FooAVpRx — Pertamina Enduro VR46 Racing Team (@VR46RacingTeam) February 21, 2026

Bel quinto tempo per Johann Zarco (Honda LCR), con il francese del Team di Lucio Cecchinello che precede l’Aprilia del Trackhouse MotoGP Team di Raul Fernandez e il compagno di marca Joan Mir (Honda HRC).

In Top Ten anche Maverick Vinales con la migliore delle KTM. Il pilota del Team Tech 3 è vicino alla vetta, paga infatti solamente 0.278s dal più piccolo dei fratelli Marquez.

Chiudono la Top Ten i nostri Pecco Bagnaia e Fabio Di Giannantonio, entrambi su Ducati Factory, il primo del Team interno e il secondo del VR46 Racing Team.

La prima KTM del Team ufficiale è quella di Brad Binder, 11esimo e davanti alla Honda Factory del nostro Luca Marini. Buono il rientro di Jorge Martin, che non saliva in sella all’Aprilia RS-GP dai test di novembre 2025, disputati a Valencia.

“Martinator” ha chiuso si 13esimo, ma a poco più di mezzo secondo dalla vetta, esattamente 0.551s. Il #89 della casa veneta precede la KTM ufficiale di Pedro Acosta (+0.588s) e l’Aprilia Trackhouse MotoGP Team del giapponese Ai Ogura (+0.690s).

Fatica Enea Bastianini, peggior pilota KTM. Il pilota riminese ha girato in 1:30.153 a 0.891s dalla vetta. Il feeling con la RC16 non è ancora ottimale e la “Bestia” sta faticando più del previsto.

#MotoGP #BuriramTest #Motorionline 😤La frustrazione di Fabio Quartararo durante il turno di questa mattina. Il francese è sedicesimo nella combinata. Il divorzio da Yamaha è sempre più vicino… SEGUI QUI LA DIRETTA DEI TEST 👇https://t.co/9WvL7jCOZv pic.twitter.com/asCmnVCJGg — MotoGrandPrix (@motograndprixit) February 21, 2026

Molto male le Yamaha, con un Fabio Quartararo che ai box si è messo le mani nei capelli. L’iridato 2021 della MotoGP ha chiuso 18esimo a 1.245, a “panino” tra la YZR-M1 V4 di Jack Miller (17esimo) e quella di Alex Rins (19esimo).

Una debacle per la casa di Iwata, che vede anche il rookie Toprak Razgatlioglu 21esimo a 2.312s dalla vetta e staccato di mezzo secondo dall’altro rookie, Diogo Moreira, Honda LCR.

Il tre volte iridato della Superbike è praticamente ultimo, dietro a lui solo il tester Ducati Michele Pirro (+3.348s), che sostituisce l’infortunato Fermin Aldeguer in sella alla Ducati del Gresini Racing.

Foto: Valter Magatti

Test MotoGP Buriram Day 1 – I tempi finali

Official Buriram MotoGP Records

Best lap: Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, 1:28.700 (2024)

Fastest race lap: Marc Marquez, Ducati Lenovo, 1:30.637 (2025)

