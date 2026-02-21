SBK | Gp Phillip Island Gara 1: Bulega domina, Montella e Baldassarri a podio

Phillip Island, favorito sin dalla vigilia, Nicolò Bulega (Aruba.it Racing) vince Gara 1, mantenendo i pronostici con ampio margine. Partito molto bene, ha ingranato subito il ritmo per mettere quella manciata di secondi di vantaggio sul gruppo e andarsene verso il primo trionfo in solitaria.

Un intervallo ampiamente sufficiente a restare fuori dalla bagarre scatenatasi alle sue spalle, che ha visto protagonisti i connazionali Yari Montella (Barni Spark Racing team) secondo all’arrivo davanti a Lorenzo Baldassarri del team GoEleven, per un podio completamente italiano e tutto Ducati.

Montella, che partiva secondo un po’ a sorpresa, è stato molto abile a non farsi sorpassare tenendo a bada anche la risalita di piloti che inseguivano.

Baldassarri su tutti, ha preso la terza posizione dopo soli quattro passaggi, mantenendola fino alla bandiera a scacchi. Un compito reso difficile da un ottimo Axel Bassani, giunto quarto in sella alla Bimota KB 998 Rimini, ad allargare il dominio tricolore di questa prima manche della stagione.

Quinto posto per Sam Lowes e la Ducati del team ELF Marc VDS, seguito da Iker Lecuona, neo compagno di Bulega sulla Panigale targata Aruba.it. Settimo Alex Lowes con la seconda Bimota, che dopo aver speso molto nella prima metà di gara, ha accusato un calo di prestazioni, probabilmente legato all’usura dei pneumatici. Ottimo il recupero di Miguel Oliveira che ha portato la BMW ufficiale all’ottavo posto dopo una rimonta incredibile, costruita dall’ultima posizione dello schieramento.

Esordio brillante anche per Alberto Surra con la Ducati Motocorsa, che si è gettato nella mischia con grande caparbietà ottenendo un meritato nono posto e punti importanti per la squadra. Della partita anche Danilo Petrucci (Rokit BMW Motorrad) e Garret Gerloff (Kawasaki Worldsuperbike Team), rispettivamente al decimo e undicesimo posto.

Completano la zona punti Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha), con la prima Yamaha all’arrivo, e le Honda HRC di Tetsuta Nagashima e Ryan Vickers. Al traguardo anche le due Yamaha del team Motoxracing guidate da Bahattin Sofuoglu e Mattia Rato, mentre non hanno completato la prova Alvaro Bautista, caduto al secondo giro, Stefano Manzi, che ha percorso solo nove giri, Remy Gardner ritiratosi sul finale e Xavi Vierge, protagonista di uno spettacolare incidente in cui ha danneggiato molto la moto, ma senza riportare danni fisici.

Record Ufficiali Phillip Island WorldSBK

Best lap: Nicolò Bulega, Ducati, 1:27.916 (2024)

Fastest race lap: Nicolò Bulega, Ducati, 1:28.564 (2024)

Superbike Gp Australia Phillip Island Gara 1 Ordine di arrivo

Gli orari della Superbike 2026 a Phillip Island

Sab. 21 Feb. AUS ITA FP3 10:00 00:00 Superpole 13:00 03:00 Gara 1 16:00 06:00

Dom. 22 Feb. AUS ITA WARM UP 10:30 00:30 Superpole Race 13:00 03:00 Gara 2 16:00 06:00

