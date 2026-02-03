MotoGP | Test Sepang Day 1: Razgatlioglu alla ricerca della confidenza

Prima giornata di test ufficiali MotoGP a Sepang, all’insegna dell’adattamento per Toprak Razgatlioglu, al debutto nella classe regina con il team Prima Pramac Yamaha. Il Campione del Mondo WSBK, ha chiuso il Day 1 in 20esima posizione, concentrandosi più sulle sensazioni alla guida e sulla posizione in moto, piuttosto che sulla ricerca del tempo.

Dichiarazioni Toprak Razgatlioglu, Test Sepang Day 1

“Oggi mi sono concentrato principalmente sulla posizione in sella, perché in termini di feeling è ancora l’area che sento più diversa rispetto a ciò a cui ero abituato. A fine giornata ho provato una sella più alta e mi sono sentito meglio: la moto era più fluida in frenata, il posteriore aveva più controllo e mi sentivo anche più sicuro sul gas in alcune curve. Domani potrei concentrarmi di più sul manubrio che al momento mi sembra ancora un po’ alto. È proprio questo il senso dei test: capire se posso trovare il feeling giusto con set-up che conosco, oppure se devo adattare il mio stile di guida per sposare meglio questa moto”