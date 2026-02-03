MotoGP | Test Sepang Day 1, Moreira: “La caduta ha cambiato i nostri piani”

Test Sepang – Il pilota del team Pro LCR Honda, Diogo Moreira, ha concluso al 19esimo posto la prima giornata di test in Malesia. Dopo lo Shakedown della scorsa settimana, il rookie Campione del Mondo Moto2, ha iniziato la giornata con sensazioni positive, mostrando un buon passo e posizionandosi costantemente nella Top 10. Tuttavia, una caduta in curva 5 (fortunatamente senza conseguenze), ha compromesso il programma di lavoro, impedendogli di spingere per un time attack. Nonostante questo intoppo, Moreira ha completato 39 giri.

Dichiarazioni Diogo Moreira, Test Sepang Day 1

“Dopo quattro giorni a spingere e a cercare il limite, è arrivato il momento in cui non ho potuto evitare la caduta. Ho imparato da quanto successo: ho perso l’anteriore mentre giravo ad alta velocità e non sono riuscito ad evitare la caduta. Ho solo una piccola contusione, niente di serio. Anche se la caduta ha cambiato i nostri piani, nel complesso è stata una buona giornata. Non vedo l’ora di tornare in pista domani”