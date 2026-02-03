MotoGP

MotoGP | Test Sepang Day 1, Morbidelli: “Prima giornata positiva””

L'italo-brasiliano ha chiuso in Top 10

di Jessica Cortellazzi3 Febbraio, 2026
Test Sepang – Franco Morbidelli ha concluso in Top 10 la prima giornata di test IRTA MotoGP sul circuito di Sepang. Il pilota italo-brasiliano ha riscontrato qualche difficoltà nel turno pomeridiano ma ha trovato buoni riscontri sul nuovo pacchetto e per domani punta a migliorarsi ancora.

Dichiarazioni Franco Morbidelli, Test Sepang Day 1

“È stata una prima giornata positiva, soprattutto questa mattina. Nel pomeriggio ho avuto qualche difficoltà, non sono riuscito a essere veloce come volevo, ma si tratta solo del primo giorno. Vediamo se domani avrò queste difficoltà, speriamo di no. Oggi abbiamo iniziato a familiarizzare con il nuovo pacchetto, l’aspetto positivo è che la moto è più fluida in accelerazione e in frenata. L’obiettivo per domani è di continuare il nostro piano di lavoro con il nuovo pacchetto e proveremo a essere più veloci, oltre a provare altre cose sulla moto per migliorare la velocità”

Foto: Valter Magatti

