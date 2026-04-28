MotoGP | Test Jerez, Marini: “Giornata davvero intensa”

MotoGP Test Jerez Honda Castrol HRC – Luca Marini archivia il test di Jerez con indicazioni incoraggianti dopo una giornata particolarmente intensa, vissuta interamente all’insegna del lavoro in pista e della raccolta dati. Il pilota italiano e il team hanno sfruttato ogni minuto disponibile, proseguendo le prove fino alla bandiera a scacchi per analizzare diverse soluzioni tecniche e cercare miglioramenti concreti in vista dei prossimi appuntamenti stagionali. Il focus principale del lavoro si è concentrato soprattutto su assetto ed elettronica, con particolare attenzione alla fase di accelerazione, uno degli aspetti su cui la squadra puntava a compiere ulteriori progressi. Non è emersa una singola novità decisiva, ma una serie di piccoli passi avanti che, sommati, potrebbero rappresentare una base importante per aumentare la competitività nelle prossime gare.

Marini ha chiuso la giornata con il 14° tempo in 1:36.896, ma al di là del cronometro ciò che conta maggiormente sono le sensazioni raccolte e le risposte arrivate dalla pista andalusa. Il prossimo banco di prova sarà il weekend di Le Mans, dove il pilota italiano potrà verificare in condizioni di gara reale l’efficacia delle soluzioni emerse durante il test di Jerez.

Dichiarazioni Luca Marini, Test GP Jerez de La Frontera

“È stata una giornata davvero intensa per noi qui. Speravo di finire prima, ma abbiamo continuato a lavorare fino all’ultimo momento. In alcune aree siamo riusciti a fare dei piccoli passi avanti, ma non c’è stata una grande novità: tanti piccoli dettagli che, messi insieme, potranno aiutarci a ottenere qualcosa in più in futuro.

Soprattutto sull’elettronica abbiamo cercato dei miglioramenti in accelerazione e sotto questo aspetto siamo riusciti a trovare indicazioni positive. Sono aspetti che penso possano aiutarci a Le Mans, dove vedremo come andranno le cose in un normale weekend di GP. Nei test c’è sempre tanto grip, quindi non è sempre una rappresentazione fedele della realtà. Una buona giornata di apprendimento”

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