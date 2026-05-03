SBK | Gp Balaton Park Superpole Race: Partenza ripetuta per incidente, ma vince ancora Bulega

Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati), non molla niente e si prende anche la Superpole Race. Una corsa sprint, che mette in palio punti e rimodula lo schieramento della seconda manche, caratterizzata da un incidente al primo giro che ha coinvolto Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) e Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), costrettoal ritiro. La caduta in mezzo al gruppo, ha interessato maggiormente il portoghese, a cui sono stati prestati soccorsi immediati in pista, prima del trasporto al centro medico. Rimasto cosciente, il pilota è stato colpito più volte dalla sua stessa moto durante la dinamica, ma fortunatamente non sembra aver riportato conseguenze gravi. Per Locatelli, solo un controllo della moto da parte dei meccanici. La partenza aveva, per la prima volta in stagione, rimescolato un attimo le carte nelle prime posizioni, con Bulega rimasto imbottigliato nel plotone degli inseguitori e un Lorenzo Baldassari (Team Goeleven), desideroso di riscatto, in testa. Nemmeno il tempo di completare il primo giro, che questa bagarre è stata vanificata in funzione del secondo allineamento. Rientrati in pista, abbiamo assistito ad una formazione delle posizioni più ordinaria con le due Ducati ufficiali a farla da padrone, inseguite da Baldassarri.

Un copione che si è mantenuto tale fino allo scadere degli otto giri rimasti, decretando il podio e la prima fila di Gara 2. al quarto posto si è classificato Álvaro Bautista (Barni Spark Racing Team), davanti al suo compagno Yari Montella (Barni Spark Racing Team) quinto, mentre sesto è arrivato Alberto Surra (Motocorsa Racing), protagonista del suo miglior weekend dall’approdo in Superbike. Settimo Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team), non ancora al massimo con la Bimota, ma capace di battere Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team), sempre insidioso per le posizioni a ridosso del podio. Conclude la terza fila Tarran MacKenzie (MGM Optical Express Racing), che soffia il posto a Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha) in decima posizione.

Undicesimo Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK) seguito da Tom Bridewell (Ducati Advocates) e Andrea Locatelli, sanzionato per l’accaduto con due long lap penalty e quindi tagliato fuori da ogni lotta importante. Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK) conclude quattordicesimo davanti ad Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team), mai in fiducia in questo round, ma davanti a chi sta peggio di lui come Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), lontanissimo dalle posizioni che gli competono. Completano l’ordine d’arrivo le Yamaha di Mattia Rato (Motoxracing) e Bahattin Sofuoğlu (Motoxracing), che riescono a prevalere solo sulle più tristi Honda di Somkiat Chantra (Honda HRC), Yuki Kunii (Honda HRC) e a Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) che ha accusato problemi tecnici.

Superbike Gp Balaton Park Superpole Race results; Starting grid Race 2:

1. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati)

3. Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven)

4. Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team)

5. Yari Montella (Barni Spark Racing Team)

6. Alberto Surra (Motocorsa Racing)

7. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team)

8. Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team)

9. Tarran MacKenzie (MGM Optical Express Racing)

Gli orari della Superbike 2026 a Balaton Park

RACE 1 15:30