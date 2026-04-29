MotoGP | Test Jerez, Morbidelli: “Raccolte informazioni utili”

Franco Morbidelli non ha iniziato al meglio la stagione della MotoGP 2026 e il test post-GP di Jerez gli è servito per provare delle soluzioni ai problemi che sino a qui lo hanno rallentato.

L’italo-brasiliano del VR46 Racing Team è sceso in pista con un intenso piano di lavoro concentrandosi sulle modifiche di setup ed elettronica con l’obiettivo di compiere ulteriori passi in avanti e sistemare i problemi avuti all’inizio della stagione. Il #21 della Ducati ha chiuso la giornata con un totale di 77 giri e un 1’37”071 come miglior tempo.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Test Jerez MotoGP 2026

“È stata una giornata di test che ci è servita per capire molte cose. Abbiamo cercato di trovare delle soluzioni ai problemi che non ci hanno permesso di essere veloci quanto avremmo voluto, ma senza tenere conto del giro veloce. Dobbiamo dedicare più tempo a queste soluzioni per trovare delle configurazioni ideali da poter confermare. Andiamo via da Jerez con molte informazioni da analizzare.”

Come sottolineato dallo stesso pilota, Morbidelli non ha cercato il tempo ma ha cercato di risolvere o quanto meno limitare i problemi che lo hanno rallentato nelle prime quattro gare.

Nel sabato di Jerez è arrivato un’inaspettato podio, frutto più del caso che della reale competitività, visto che la gara è stata caratterizzata dal meteo con i piloti “costretti” al cambio moto per prendere quella equipaggiata con pneumatici rain.

La domenica, nella gara “lunga” disputata con ottime condizioni ambientali, Morbidelli ha chiuso 12esimo a 24.867s dal vincitore Alex Marquez.

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