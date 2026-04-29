MotoGP | L’Aprilia 850cc è scesa in pista a Jerez [FOTO-VIDEO]

Dopo KTM, Honda, Yamaha e Ducati, anche l’Aprilia ha fatto scendere in pista il primo prototipo della 850cc, moto che sarà in pista dal 2027 con un cambio epocale di regolamento.

Nel 2027 infatti la cilindrata dei motori passerà da 1000cc a 850cc, L’alesaggio massimo passerà da 81 a 75 millimetri e ciò comporterà anche una limitazione in termini di performance.

La MotoGP correrà con carburante sostenibile al 100%, rispetto al 40% minimo con cui si sta correndo dal 2024. Nell’ambito delle nuove normative, anche la capacità del serbatoio del carburante sarà ridotta, da 22 litri a 20, e ai piloti sarà consentito utilizzare 11 litri durante la Tissot Sprint Race.

L’aerodinamica sarà ridotta e controllata più strettamente, con l’obiettivo di minimizzarne gli effetti negativi. La larghezza della parte superiore della carenatura anteriore sarà più stretta di 50 mm e il muso sarà spinto indietro di 50 mm, riducendo l’effetto aerodinamico dove conta, sui rettilinei e nelle aree di frenata.

Nella parte posteriore, l’aerodinamica dietro al pilota farà parte dell’omologazione e ai team sarà consentito aggiornarla solo una volta a stagione per controllare i costi.

Nella nuova era dal 2027, saranno vietati tutti i dispositivi ride-height e holeshot. Ciò permetterà di controllare la performance e di rendere questo sport più sicuro, specialmente in fase di partenza e pertanto saranno ancora più importanti le capacità dei piloti.

Per un equilibrio ancora maggiore, i dati GPS di tutti i piloti saranno a disposizione di tutti i team al termine di ogni sessione. Fornendo dati a tutti i piloti vi saranno migliori opportunità di fare passi avanti per i team e i piloti meno performanti e a un costo controllato. L’accesso a questo range di dati renderà questo sport più sicuro e incrementerà anche il livello di dati disponibili nei confronti degli appassionati di tutto il mondo. Altro cambiamento quello degli pneumatici, da Michelin a Pirelli.

Come dicevamo anche la casa veneta è scesa in pista e lo ha fatto a Jerez con il collaudatore Lorenzo Savadori. Il debutto è avvenuto con pneumatici rain visto il meteo.

Di seguito le foto della nuova Aprilia 850cc

Di seguito il primo video della nuova Aprilia 850cc scesa in pista a Jerez

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