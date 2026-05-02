SBK | Gp Balaton Superpole: Bulega è il più veloce davanti a Baldassarri e Montella

Per la quarta volta in stagione è Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) l’autore della pole position, davanti a un sempre più convincente Lorenzo Baldassarri e al veloce Yari Montella, sorpresa di questa Superpole. Complici i problemi tecnici che hanno compromesso la qualifica di Lecuona, a Balaton Park, il leader della classifica non lascia indietro nemmeno le briciole e stampa un 1’38.094, rifilando oltre mezzo secondo a tutti. Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven), ha infatti stabilito il secondo miglior tempo in 1’38.702, battendo di pochissimo l’ 1’38.719 di Yari Montella (Barni Spark Racing Team). Un bel segnale arriva da Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), che apre la seconda fila in 1’38.867, proprio davanti a Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati), impossibilitano a scendere sotto all’1’38.878. Sesto tempo per Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha), anch’egli in ripresa con un bel 1’38.916.

Settimo Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), meno pericoloso per gli avversari rispetto a venerdì, ma pur sempre velocissimo in 1’38.938, davanti alla più bella prestazione realizzata finora da Alberto Surra (Motocorsa Racing), ottavo in 1’39.051. Nono tempo per Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team) 1’39.202, che stacca su Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) in decima posizione. Undicesimo Tarran MacKenzie (MGM Optical Express Racing) 1’39.417, mentre Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team) si prende la dodicesima casella in 1’39.419. Tredicesimo Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), ben distante dal suo compagno con un tempo di 1’39.533, seguito a ruota da Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK) in 1’39.602. Completa la quinta fila Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) col quindicesimo tempo di 1’39.606.

Tom Bridewell (Ducati Advocates) fa il sedicesimo crono, 1’39.908, ed è l’ultimo a scendere sotto all’1’40, dove infatti troviamo Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha), diciassettesimo in 1’40.204, che precede Mattia Rato (Motoxracing) con il diciottesimo tempo pari a 1’40.340. Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK) non sembra poter fare meglio del diciannovesimo rifermiento di 1’40.390, ma gli basta per chiudere la porta a Bahattin Sofuoğlu (Motoxracing), 1’40.731, ultima delle Yamaha davanti alle due Honda HRC di Somkiat Chantra (1’41.055) e Yuki Kunii (1’41.196), in netta crisi.

Superbike Gp Balaton Park, Superpole Top Six- I tempi finali

1. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) 1’38.094

2. Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven) +0.608s

3. Yari Monella (Barni Spark Racing Team) +0.625s

4. Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) +0.773s

5. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +0.784s

6. Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) +0.822s

Gli orari della Superbike 2026 a Balaton Park

Sab 2 MAGGIO

RACE 1 15:30

Dom 3 MAGGIO

WUP 09:20

Superpole Race 11:10

RACE 2 15:30