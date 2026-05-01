SBK | Gp Balaton FP: miglior tempo di Lecuona, davanti al compagno Bulega e a un sempre più costante Sam Lowes

Nel WorldSBK, le prove libere del venerdì sono sempre più un accenno di Superpole. È quanto visto nel venerdì di Balaton Park, dove i piloti non si sono per nulla risparmiati, siglando tempi sempre più attendibili. Lo ha ben dimostrato Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati), che si è preso la pole position virtuale, davanti al compagno di team nonché leader del campionato, Nocolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati). Il solito impatto delle due Ducati ufficiali, ma a ruoli invertiti, con lo spagnolo in fuga sul nostro connazionale, principale candidato al titolo. Al terzo posto, un Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), in stato di grazia, che continua a girare fortissimo in ogni pista, a conferma della solidità del progetto a sua disposizione. Quarto un sempre più autorevole Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven), autore di una giornata da incorniciare.

Dietro di lui la Ducati di Alberto Surra (Motocorsa Racing), rookie dei rookie, ma in gran spolvero in questo venerdì di prove, seguito dalla coppia Yari Montella (Barni Spark Racing Team) e Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team), che completano un filotto di sette Ducati nelle prime sette posizioni. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team), porta la sua Bimota in ottava posizione, davanti alla BMW di Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), in lieve flessione, dopo l’exploit di Portimão. Decimo tempo per Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team), con la seconda Bimota, mentre all’undicesimo posto si piazza Tarran MacKenzie (MGM Optical Express Racing), in lotta costante con l’altro britannico Tom Bridewell (Ducati Advocates).

Il tredicesimo tempo lo firma Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha), che piazza la prima Yamaha di tutto lo schieramento davanti all’unica Kawasaki iscritta, quella di Garret Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team). Quindicesimo è Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), non al massimo delle prestazioni, mentre in sedicesima posizione troviamo Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha), in evidente difficoltà rispetto al solito. Completano lo schieramento provvisorio Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) e Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), che precedono le Yamaha di Bahattin Sofuoğlu e Mattia Rato, alternate alle due Honda HRC di Somkiat Chantra (Honda HRC) e Yuki Kunii (Honda HRC).

Superbike Gp Balton Park: Combinata FP Top Six – I tempi finali

1. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) 1’38.860s

2. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) +0.103s

3. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +0.141s

4. Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven) +0.437s

5. Alberto Surra (Motocorsa Racing) +0.522s

6. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +0.621s

Gli orari della Superbike 2026 a Balaton Park

Sab 2 MAGGIO

FP3 09:40

Superpole 11:15

RACE 1 15:30

Dom 3 MAGGIO

WUP 09:20

Superpole Race 11:10

RACE 2 15:30