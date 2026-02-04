MotoGP | Test Sepang Day 2: clamoroso, Yamaha ferma per problemi di sicurezza

Inizia nel peggiore dei modi la seconda giornata di test IRTA al Sepang International Circuit per la Yamaha. La casa di Iwata non è infatti scesa in pista per motivi di sicurezza e affidabilità relativi al nuovo motore V4.

Come riporta “The Race” a firma di Simon Patterson Il problema non è legato all’incidente che alla fine ha interrotto la partecipazione di Fabio Quartararo ai test di tre giorni dopo solo un giorno, ma piuttosto a un problema al motore che ha avuto quando è rientrato temporaneamente in pista martedì pomeriggio.

Questo problema ha evidenziato preoccupazioni sulla sicurezza che hanno portato Alex Rins, Jack Miller e Toprak Razgatlioglu a non partecipare all’azione di mercoledì mattina.

Dichiarazioni Massimo Meregalli Problema Yamaha V4 Test Sepang

“Ieri pomeriggio, Fabio ha avuto un problema tecnico” ha spiegato in esclusiva il Team Manager Maio Meregalli a The Race – e ora, solo per una questione di sicurezza pura, gli ingegneri vogliono davvero capire cosa abbia causato questo problema prima di riprendere i test. Non sappiamo quanto tempo ci vorrà; stiamo ancora discutendo da qui al Giappone, ma speriamo che trovino almeno una risposta il prima possibile. Non conosciamo il motivo, e loro vogliono davvero saperlo. Se non è un problema che può creare un problema di sicurezza, allora ricominceremo presto. Non so se presto sarà oggi o domani, ma l’hanno trovato solo ieri sera e oggi, quando siamo arrivati, ci hanno chiesto di aspettare, perché devono davvero capire la radice del problema. Per fortuna abbiamo già fatto due giorni e mezzo durante lo shakedown e poi abbiamo girato ieri. Non posso dire che il piano sia stato completato, ma l’80% del lavoro è già fatto. È sempre un peccato quando sei qui e non puoi girare, ma per fortuna siamo riusciti a raccogliere informazioni anche la settimana scorsa.”

Foto: Valter Magatti

