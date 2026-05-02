SBK | Gp Balaton Park Gara 1: Vittoria schiacciante di Bulega e altra doppietta Ducati con Lecuona davanti a Oliveira

Non sembra voler smettere di monopolizzare il WorldSBK Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati), che con la vittoria di Gara 1 in Ungheria, mette a segno il quattordicesimo successo consecutivo, record assoluto della storia della Superbike. Dominatore totale, è scattato dalla prima posizione, mettendo subito quel distacco di almeno tre secondi sugli inseguitori, per poi percorrere un’intera corsa in solitaria, senza mai doversi preoccupare difendere la posizione. Un trionfo, che non impressiona particolarmente, se non perchè all’interno di una doppietta del team ufficiale Ducati, grazie al secondo posto di Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati), che mostra di aver ampiamente risolto i problemi tecnici sofferti in Superpole. Ad avvantaggiare lo spagnolo ci ha pensato Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven), che dopo una brutta partenza, nel tentativo di recuperare è volato via al secondo giro, facendo un “botto” pauroso, ma senza riportare alcuna conseguenza fisica. Al terzo posto si è classificato Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), che non aveva convinto nelle prove del venerdì, ma che è tornato competitivo in gara con una certa superiorità nei confronti di chi lo insidiava alle spalle.

Quarto posto per Yari Montella (Barni Spark Racing Team), tallonato dal compagno di squadra Álvaro Bautista (Barni Spark Racing Team) e da Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team), con una Bimota che ultimamente tarda a raggiungere la prestazione desiderata. Settimo Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha), il più veloce delle Yamaha e capace di battere la matricola Alberto Surra (Motocorsa Racing), autore di un’ottima prima parte di gara, in cui è stato secondo per parecchi giri, prima di un fisiologico calo di rendimento. L’ottavo posto è il miglior risultato del pilota torinese finora. Nono si è classificato Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), fuori dalla lotta per le prime posizioni dopo aver scontato una penalità per partenza irregolare e costretto ad una forsennata rimonta dalla diciottesima posizione.

Decimo Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha), che precede un Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) in difficoltà con la sua BMW, ma pronto a tornare in gran forma quanto prima. Tarran MacKenzie (MGM Optical Express Racing), conquista la dodicesima posizione in volata davanti a Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team), mentre Tom Bridewell (Ducati Advocates), si piazza quattordicesimo. Chiude la zona punti Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK), che batte il compagno di team Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK). Diciassettesimo Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team), che perde posizioni sul finale per un’uscita di pista, ma trova il modo di non cadere e concludere la corsa. Completano l’ordine d’arrivo Bahattin Sofuoğlu (Motoxracing) davanti a Somkiat Chantra (Honda HRC) e Mattia Rato (Motoxracing), penultimo davanti a Yuki Kunii (Honda HRC), ennesimo malcapitato nel “De Profundis” Honda.

Superbike Gp Balaton Gara 1 Top Six:

1. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati)

3. Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team)

4. Yari Montella (Barni Spark Racing Team)

5. Álvaro Bautista (Barni Spark Racing Team)

6. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team)

Gli orari della Superbike 2026 a Balaton Park

Dom 3 MAGGIO

WUP 09:20

Superpole Race 11:10

RACE 2 15:30