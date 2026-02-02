MotoGP | Test Sepang: da questa notte primo confronto ufficiale del 2026

Terminata la tre giorni malese di test shakedown, dove collaudatori, rookies e piloti Yamaha sono stati protagonisti, è ora di scendere in pista per il primo vero test ufficiale della MotoGP 2026.

Da questa notte quando in Italia saranno le 03:00 in pista ci saranno quasi tutti i piloti ufficiali e tutti i team. Terminata proprio oggi la lunga serie di presentazioni (oggi è toccato alla Honda HRC), si aprirà ufficialmente la “caccia” al Titolo che lo scorso anno è andato a Marc Marquez.

Il nove volte iridato tornerà in sella ad una MotoGP, cosa che non fa dal Gran Premio d’Indonesia, quando venne tamponato da Marco Bezzecchi. Sarà il primo vero esame per capire se la forma fisica sia già sufficiente per guidare il nuovo prototipo della Ducati Desmosedici GP 26.

Dopo l’infortunio di ottobre e l’ennesima operazione, Marquez ha guidato solo moto stradali e lo ha fatto sul circuito di Aspar. Saranno assenti Fermin Aldeguer (che si è fratturato il femore proprio mentre si allenava sul circuito di Aspar lo scorso gennaio, ndr) e Jorge Martin, con il pilota Aprilia ancora non al 100% della forma fisica e che sarà sostituito dal tester Lorenzo Savadori.

Oltre ai piloti ufficiali, ci saranno anche altri due nomi molto familiari in pista, i tester Yamaha Andrea Dovizioso e Augusto Fernandez, che continueranno a testare per Yamaha e il nuovo V4.

Tornando alla Ducati Pecco Bagnaia è chiamato al riscatto dopo una stagione sottotono, chiusa al quinto posto. Saranno cinque le Desmosedici in pista, le due ufficiali, le due del VR46 Racing Team di Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio e quella di Alex Marquez (Gresini Racing, con il vice-campione del Mondo che avrà una moto Factory, ndr).

Aprilia sarà in pista con il neo “sposo” Marco Bezzecchi, con il sopracitato Savadori e con i due piloti del Trackhouse Racing, Ai Ogura e Raul Fernandez.

In casa Yamaha sono quattro le YZR-M1 equipaggiate con motore V4, quelle del Team interno di Fabio Quartararo e Alex Rins e quelle del Pramac Racing di Jack Miller e del tre volte iridato della Superbike Toprak Razgatlioglu.

Quattro anche le Honda, le ufficiali di Luca Marini e Joan Mir e quelle del Team LCR di Johann Zarco e dell’iridato 2025 della Moto2, Diogo Moreira.

KTM schiera quattro moto, le due ufficiali di Brad Binder e Pedro Acosta e le due del Team Tech3 di Enea Bastianini e Maverick Vinales, con quest’ultimo motivatissimo dopo essersi allenato duramente per tutto l’inverno sotto gli occhi del suo nuovo coach Jorge Lorenzo.

L’azione in pista come scritto inizierà alle tre italiane e terminerà alle 11 sempre italiane. Potrete seguire la diretta scritta collegandovi al nostro sito.

Foto: Dorna

4.7/5 - (43 votes)