MotoGP | Test Sepang 2026: la prima giornata in DIRETTA (live e foto)

Carissimi amici di MotoGrandPrix, buongiorno e benvenuti al commento della prima giornata di test IRTA della MotoGP 2026 sul circuito di Sepang, in Malesia!

Finalmente dopo la lunga pausa invernale e rivedremo i nostri beniamini in azione. Questa stagione sarà molto intensa per la classe regina che dovrà disputare ben 44 gare (compresa la Sprint Race che come ben saprete, ci sarà in ogni Gran Premio).

Due i rookies della Top Class 2026, il tre volte iridato Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pramac, nella foto, ndr) e il Campione del Mondo 2025 della Moto2 Diogo Moreira (Honda LCR).

Unica casa a beneficiare ancora delle concessioni “D” è la Yamaha, che sarà in pista con il nuovo prototipo della YZR-M1 equipaggiata con motore V4.

Oltre ai piloti ufficiali, ci saranno anche altri due nomi molto familiari in pista, Andrea Dovizioso e Augusto Fernandez che continueranno a testare per Yamaha e il nuovo V4 del marchio Iwata.

