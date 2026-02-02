Marco Bezzecchi e Aprilia si sono “sposati” a Sepang alla vigilia della prima giornata di prove dei test collettivi della MotoGP in programma in Malesia dal 3 al 5 febbraio.

Dopo la proposta al termine della gara di Valencia, la RS-GP Albarosa (come l’aveva chiamata il “Bez”) ha detto sì. Pertanto, si è celebrata la loro unione; a seguire il contratto che disciplina l’uso, la manutenzione, la gestione sportiva ed emozionale del rapporto, nonché i diritti e gli obblighi reciproci su pista e fuori pista.

REGIME PATRIMONIALE Aprilia Vs Bezzecchi

Marco e Albarosa convengono il regime di condivisione assoluta di componenti, pezzi di ricambio, upgrade aerodinamici, cerchi, gomme, benzina, lubrificanti e ogni “add-on” meccanico o software, così come di premi e bonus di risultato.

MANUTENZIONE, CURA E AFFFIDAMENTO SPORTIVO Aprilia Vs Bezzecchi

Marco si impegna a trattare Albarosa con la diligenza del buon padre di box, assicurandole manutenzione ordinaria e straordinaria secondo i piani tecnici. Albarosa, dal canto suo, si obbliga a erogare potenza in misura proporzionata alla rotazione del polso destro, evitando manifestazioni di gelosia elettronica verso altre moto in griglia.

FEDELTA’ Aprilia Vs Bezzecchi

Marco riconosce il dovere di lealtà sportiva ad Albarosa, alla sua gemella e a tutti i prototipi di Aprilia Racing. Questo non costituisce violazione dell’obbligo di fedeltà.

GESTIONE DELLE GARE E DECISIONI STRATEGICHE Aprilia Vs Bezzecchi

Le decisioni su gomme, set up, sorpassi all’ultimo giro e in generale sulle strategie di gara saranno sempre adottate congiuntamente, nel rispetto del principio di ragionevolezza e della linea bianca.

DURATA ED EFFICACIA Aprilia Vs Bezzecchi

Il presente accordo entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e ha validità pluriennale, e in particolare, quanto a MARCO, sino a che avrà voglia di sfrecciare in pista, quanto ad ALBAROSA, sino a che scorrerà benzina negli iniettori.

FORO COMPETENTE Aprilia Vs Bezzecchi

I casi precedenti sconsigliano vivamente di ricorrere a qualsivoglia tribunale.

DISPOSIZIONI FINALI Aprilia Vs Bezzecchi

Marco dichiara di conoscere ogni peculiarità di Albarosa, incluse mappe motore, carattere in staccata e in accelerazione. Albarosa dichiara di accettare la guida di Marco, riconoscendone l’abilità in piega, la sensibilità sull’anteriore e l’attitudine a non mollare mai il gas.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Rinnovo Aprilia 2026

“Sono molto contento di aver rinnovato per altri due anni. Fin dal primo giorno in cui ho firmato avevo in mente l’obiettivo di costruire un progetto a lungo termine. Sono felice di aver trovato il supporto di tutto il team e di tutta la fabbrica a Noale. Spero di riuscire a regalare loro tante gioie, così come loro faranno sicuramente con me.”

