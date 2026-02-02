MotoGP

MotoGP | Mir: “Nel 2026 dobbiamo trovare la costanza”

"I nostri obiettivi sono chiari: lottare davanti e sfruttare le opportunità", il commento di Luca

di Jessica Cortellazzi2 Febbraio, 2026
MotoGP | Mir: “Nel 2026 dobbiamo trovare la costanza” MotoGP | Mir: “Nel 2026 dobbiamo trovare la costanza”

Oggi il team Honda HRC Castrol è stato l’ultimo a svelare i nuovi colori per la stagione 2026 che ormai è alle porte. Rosso, blu e bianco: il team giapponese conferma i colori sulla RC213V al suo ultimo anno nella classe regina (dal prossimo anno ci sarà il nuovo regolamento tecnico, ndr). Joan Mir, si è detto impaziente di tornare al lavoro in quanto bisogna partire con velocità e motivazione fin dal primo giorno per ambire a risultati importanti”

Dichiarazioni Joan Mir, Presentazione Honda HRC Castrol

“Un’altra bellissima moto che sono orgoglioso di guidare. Far parte della Honda HRC Castrol è qualcosa di molto speciale. Nel 2026 dobbiamo trovare la costanza con cui abbiamo faticato l’anno scorso, abbiamo dimostrato che sia io che la Honda RC213V abbiamo la velocità e la capacità per rendere orgoglioso il team. Questi due test pre-stagionali saranno molto importanti per preparare tutto bene all’inizio dell’anno; sono certo che tutti gli ingegneri Honda HRC abbiano lavorato con impegno durante l’inverno. Non c’è tempo da perdere, dobbiamo lavorare fin dal primo giro per raggiungere il massimo e riportare Honda HRC al suo posto”

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-presentazione-livree-honda-lcr-2026-00030motogp-presentazione-livree-honda-lcr-2026-00003motogp-presentazione-livree-honda-lcr-2026-00010motogp-presentazione-livree-honda-lcr-2026-00028motogp-presentazione-livree-honda-lcr-2026-00019motogp-presentazione-livree-honda-lcr-2026-00020

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news