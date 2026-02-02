MotoGP | Mir: “Nel 2026 dobbiamo trovare la costanza”

Oggi il team Honda HRC Castrol è stato l’ultimo a svelare i nuovi colori per la stagione 2026 che ormai è alle porte. Rosso, blu e bianco: il team giapponese conferma i colori sulla RC213V al suo ultimo anno nella classe regina (dal prossimo anno ci sarà il nuovo regolamento tecnico, ndr). Joan Mir, si è detto impaziente di tornare al lavoro in quanto bisogna partire con velocità e motivazione fin dal primo giorno per ambire a risultati importanti”

Dichiarazioni Joan Mir, Presentazione Honda HRC Castrol

“Un’altra bellissima moto che sono orgoglioso di guidare. Far parte della Honda HRC Castrol è qualcosa di molto speciale. Nel 2026 dobbiamo trovare la costanza con cui abbiamo faticato l’anno scorso, abbiamo dimostrato che sia io che la Honda RC213V abbiamo la velocità e la capacità per rendere orgoglioso il team. Questi due test pre-stagionali saranno molto importanti per preparare tutto bene all’inizio dell’anno; sono certo che tutti gli ingegneri Honda HRC abbiano lavorato con impegno durante l’inverno. Non c’è tempo da perdere, dobbiamo lavorare fin dal primo giro per raggiungere il massimo e riportare Honda HRC al suo posto”