MotoGP | Test Misano: Bagnaia chiude con il miglior tempo di giornata

Risultati Test MotoGP Misano – Si è chiusa la giornata dedicata ai test IRTA MotoGP sul circuito di Misano che ieri è stato teatro della vittoria di Marc Marquez davanti a Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini. In casa Ducati si è lavorato sull’aerodinamica e Bagnaia ha avuto modo di testare un nuovo telaio.

In casa Honda, dopo il forfait di Joan Mir e Luca Marini dalla gara a causa della gastroenterite, oggi i piloti sono scesi in pista insieme al collaudatore Stefan Bradl. Il costruttore giapponese si è concentrato sull’aerodinamica.

