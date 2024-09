MotoGP | Test Misano, Vinales: “Perdiamo in frenata”

MotoGP Test Misano Aprilia – Maverick Vinales lavorato durante il test collettivo della MotoGP a Misano per migliorare il feeling in frenata con la sua Aprilia RS-GP 24.

Il #12 della casa veneta ha parlato anche del sistema di comunicazione radio che dal 2025 sarà introdotto in modo unilaterale, con la Direzione Gara che potrà fornire informazioni via radio con messaggi pre-registrati.

Dichiarazioni Maverick Vinales Test Misano Aprilia MotoGP 2024

“Il nostro progetto era di migliorare la sensazione del weekend, ma in realtà ci siamo messi a provare a migliorare la sensazione della frenata, questo è la nostra priorità principale, perché l’accelerazione e la velocità in curva sembra buona. Stiamo lavorando e lavoreremo sull’elettronica, poi proveremo di fare altri setup, ma già questa mattina ho fatto un miglioramento. Il problema è che a volte il comportamento della moto cambia a seconda di come è settato il freno motore, quindi stiamo cercando di essere più costanti. Non è una questione di frenare 5 metri prima o 5 metri dopo, ma di essere sempre costanti. Alla fine, se non freni correttamente, quando entri in curva, sei in posizione sbagliata. I nostri competitor riescono ad essere costanti, mentre noi non lo siamo sempre. Dobbiamo tornare alle sensazioni di inizio stagione, eravamo costanti nella fase di frenate, mentre oggi non lo siamo più.”

Dichiarazioni Maverick Vinales Sistema Comunicazione Radio Test Misano MotoGP 2024

“La comunicazione via radio può essere utile soprattutto dal punto di vista della sicurezza. Pensiamo allo scollinamento di Portimao, potrebbe esserci olio in pista o una situazione di pericolo. Anche nella situazione di ieri con il flag to flag, puoi avere più informazioni dal Team.”

Foto: Valter Magatti

