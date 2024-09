MotoGP | Test Misano, Bagnaia: “L’amarezza per la gara non è passata”

MotoGP GP Misano Ducati – Pecco Bagnaia ha ottenuto il miglior tempo nella giornata di test Post-GP del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

Il #1 della Ducati ha provato diverse soluzioni di setting e anche la nuova gomma anteriore portata dalla Michelin, gomma provata da tutti i piloti titolari.

Ecco cosa ha detto il due volte iridato, che ha parlato anche della gara di ieri dove è arrivato secondo alle spalle di Marc Marquez e del nuovo sistema di comunicazione radio che dovrebbe essere introdotto dal 2025.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Test Misano Ducati MotoGP 2024

“Oggi non ho provato la carena, lo avevo già fatto a Silverstone, ma non mi era piaciuta. Stamattina sono sceso in pista con degli antidolorifici a lento rilascio che hanno funzionato fino a due run dalla fine. Il tempo finale l’ho fatto con la gomma media nuova, mentre con la media usata di 22 giri avevo fatto 1’30.9. Oggi la pista era in ottime condizioni, se avessimo voluto fare un time-attack avrei potuto fare 1’30 basso, ma non era necessario.”

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Tour de Force Asiatico dopo Misano 2 Test Misano Ducati MotoGP 2024

“Per le trasferte extra-europee per la prima volta avrò con me Domizia (sua moglie, ndr). Non mi pesa correre molte gare di fila, anzi si prende il ritmo. Tutte le piste sono fantastiche e sono carico.”

Dichiarazioni Francesco Bagnaia su Gara flag-to-flag GP Misano Ducati MotoGP 2024

“Conosco molto bene questo posto e sapevo che non sarebbe piovuto molto. Abito qui e c’è un odore particolare quando poi piove. Ho fatto un giro in più (di Martin, ndr) che è entrato troppo presto.”

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Amarezza Gara flag-to-flag GP Misano Ducati MotoGP 2024

“L’amarezza per il secondo posto di ieri (dietro a Marc Marquez, ndr) non è passata. Era la gara di casa e sapevo di poter vincere, ma il mio avversario è stato più forte di me. Ho però recuperato punti in Campionato (su Martin, ndr) e questo va bene.”

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Nuova Gomma Anteriore Michelin Test Misano Ducati MotoGP 2024

“La nuova gomma mi è piaciuta molto, aiuta molto il mio stile di guida, nella fase di ingresso. Credo sia lo step maggiore da quando fanno delle evoluzioni.”

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Sistema Comunicazione Radio Test Misano MotoGP 2024 Test Misano Ducati MotoGP 2024

“Credo che il prossimo anno prenderò molte multe, un pò come Michael Jordan che si metteva le scarpe rosse. Non utilizzerò il sistema di comunicazione radio. Ho provato il sistema e non è una cuffia, ti preme sull’osso sotto l’orecchio. Fa male premere per pochi secondi, figuriamoci per 40 minuti. Come detto non lo utilizzerò, abbiamo tutti i sistemi per essere avvertiti, dashboard, pitboard, non c’è bisogno di altro, guidiamo dei mezzi che non permettono distrazioni.”

Foto: Valter Magatti

