MotoGP | Alex Marquez salterà Mugello e Balaton

Alex Marquez dopo il terribile incidente occorsogli durante il Gran Premio di Catalunya e dopo essere stato operato alla clavicola destra, sarà assente sia al Mugello che a Balaton.

Il pilota del Gresini Racing in pieno rettilineo tra le curve 9 e 10 aveva tamponato la moto del connazionale Pedro Acosta, che aveva allentando improvvisamente a causa di un problema tecnico.

Il tamponamento non era stato “diretto”, il più piccolo dei fratelli Marquez era riuscito ad evitarlo, ma prendendo di “schiaffo” il codone della KTM RC16 del pilota di Mazarron, era stato deviato verso il piccolo spazio che c’è al lato destro del rettilineo e solo con bravura e un pizzico di fortuna era riuscito a non impattare sul muro per un impatto che sarebbe potuto essere fatale.

La caduta è stata comunque cruenta, anche se alla fine se l’è cavata con la sola frattura della clavicola destra e una frattura marginale della vertebra C7. Il vincitore di Jerez come detto è riuscito a far cambiare direzione alla moto, ma questa dopo aver toccato il fondo sconnesso è stata catapultata in aria finendo in mille pezzi (clicca qui per vedere il video dell’incidente tra Alex Marquez e Pedro Acosta che ha coinvolto anche Fabio Di Giannantonio).

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