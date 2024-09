MotoGP | Test Misano, Quartararo: “Dovizioso può aiutarci”

MotoGP Test Misano Yamaha Monster – Fabio Quartararo ha parlato a metà della giornata del test collettivo della MotoGP a Misano, circuito dove ieri si è corso il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

“El Diablo” ha risposto a domande sul test per le comunicazioni moto/pilota e su Andrea Dovizioso, presente negli ultimi due test (ma non in questo, ndr) al posto dell’infortunato Cal Crutchlow.

Per quanto riguarda le comunicazioni radio in un primo momento dal 2025 sarà introdotto il primo sistema. Una comunicazione unilaterale tra la Direzione Gara e i piloti con messaggi preregistrati per migliorare la sicurezza. Dal 2026 dovrebbe essere implementata la bi-direzionalità, mentre più avanti i piloti potranno parlare con il loro Team.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Test Misano MotoGP 2024

“Stiamo testando un nuovo motore, diverse cose da provare sulla moto, proveremo un nuovo forcellone. Abbiamo anche il nuovo telaio che stiamo testando già dalla gara. Il nuovo motore ha una connessione al gas diversa rispetto a quello sin qui utilizzato e abbiamo anche un nuovo scarico.”

Dichiarazioni Fabio Quartararo Aiuto Andrea Dovizioso Test Misano MotoGP 2024

“Dovizioso ha una grande esperienza in MotoGP con Ducati, ha vinto molte gare, è uno dei migliori piloti o ex piloti che ci sono. E’ davvero preciso nei commenti. Nel test che abbiamo fatto qui a Misano, è stato abbastanza veloce, quindi penso che sia un bene averlo con noi.”

Dichiarazioni Fabio Quartararo Sistema Comunicazione Radio Test Misano MotoGP 2024

“Penso che sia una idea davvero bella per molti aspetti. Ogni passo che facciamo è in una migliore direzione, ma con il rumore della moto è complicato sentire. Dobbiamo migliorare un po’ il volume audio. Il sistema è interessante soprattutto per la sicurezza, per essere avvertiti di qualche pericolo, lato moto invece quando sei in gara non hai niente da cambiare, hai le tue mappe e altre cose. Può essere utile ad esempio se c’è dell’olio in pista.”

Foto: Valter Magatti

