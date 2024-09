MotoGP | Test Misano: Marini spiega dove la sua Honda perde rispetto alla Ducati

MotoGP GP Misano Repsol Honda – Luca Marini è tornato oggi in pista dopo aver saltato la gara del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini a causa di una gastroenterite.

Il #10 del Repsol Honda Team è tornato oggi in pista per il test collettivo della MotoGP, provando nuovo materiale, soprattutto una nuova aerodinamica (vedi foto, ndr) che la casa giapponese ha portato per cercare di ridurre il distacco dai primi.

Ecco cosa ha detto l’ex pilota della Ducati che ha parlato anche dei punti in cui la RC213V perde di più rispetto alla moto da lui fino allo scorso anno guidata.

Dichiarazioni Luca Marini Test Misano Honda Repsol MotoGP 2024

“Non eravamo sicuri che la nuova carena andasse bene, invece secondo me possiamo tranquillamente omologarla per la prossima gara, ma vedremo quanti esemplari avremo. Come sono entrato in pista ho subito sentito una grande differenza con la vecchia. Dall’esterno si vede poco, invece il pilota lo sente tanto. Anche le alette posteriori, che sembrano molto piccole, in realtà fanno molto differenza. Fino al 2027 dobbiamo essere bravi a sviluppare l’aerodinamica per cercare di limitare i nostri punti deboli. E’ una cosa facile ed economica che se capita nel modo giusto fa fare grandi cose. Posso dire che per me una grande differenza l’aveva fatta il nuovo motore, ma anche questa in tempi di performance può darci qualche decimo. Certo non basta se partiamo da un secondo e sette di ritardo, ma aiuta. L’aereodinamica era sicuramente il nostro punto debole, ora siamo in una situazione media e il pilota sente subito il miglioramento. Ad oggi le carene sono tutte più grandi, perchè si vuole creare effetto suolo, la prima a farlo è stata l’Aprilia, poi l’ha perfezionata la Ducati. Anche la Yamaha in questa stagione ha lavorato molto sull’aerodinamica e per noi era il punto più debole. Con questa può essere un primo step, poi ne porteremo un’altra per i test di Valencia. Questo per far girare meglio la moto senza perdere in accelerazione e velocità di punta.”

Dichiarazioni Luca Marini Differenza Honda Vs Ducati GP23 Bezzecchi Test Misano Honda Repsol MotoGP 2024

“Rispetto a Bezzecchi secondo me perdiamo in tutta la fase della frenata, soprattutto perchè noi dobbiamo rallentare molto nel primo pezzo, mentre loro possono essere dolci sui freni e frenare la moto quando sono in piega, perchè si fermano molto meglio con la ruota posteriore e noi lì siamo più lenti. Poi nel primo momento in cui toccano il gas riescono a girare sempre meglio e ovviamente quando ritirano su la moto hanno più cavalli e più grip.”

Foto: Valter Magatti

4.6/5 - (47 votes)