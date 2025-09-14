News Ticker

MotoGP | Test Misano 2025 in DIRETTA (live e foto)

Aggiornamenti in tempo reale dalle 9 alle 18

di Jessica Cortellazzi14 Settembre, 2025
MotoGP | Test Misano 2025 in DIRETTA (live e foto)MotoGP | Test Misano 2025 in DIRETTA (live e foto)

Diretta Test MotoGP IRTA Misano 2025 Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il Marco Simoncelli World Circuit dove, dalle 9 alle 18, si disputeranno i test IRTA MotoGP. Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti, con aggiornamenti sui tempi, commento e foto dal circuito.

Ieri abbiamo visto una bellissima gara con protagonisti Marc Marquez e Marco Bezzecchi. Tra i due c’è stato un solo sorpasso ma è stata tanta la tensione fino alla bandiera a scacchi. La vittoria è andata a Marc Marquez, al quale basteranno solo tre punti di vantaggio sul fratello a Motegi per laurearsi Campione del mondo, mentre Marco Bezzecchi ha un distacco di soli otto punti da Francesco Bagnaia per il terzo posto in classifica Mondiale.

DIRETTA TEST MOTOGP IRTA MISANO DALLE 9:00

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in News Ticker

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-race-2025-00035.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-race-2025-00047.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-race-2025-00045.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-race-2025-00043.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-race-2025-00019.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-race-2025-00028.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-race-2025-00064.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-race-2025-00060.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-race-2025-00054.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-race-2025-00065.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-race-2025-00011.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-race-2025-00006.JPG

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news