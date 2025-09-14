MotoGP | Test Misano 2025 in DIRETTA (live e foto)

Diretta Test MotoGP IRTA Misano 2025 Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il Marco Simoncelli World Circuit dove, dalle 9 alle 18, si disputeranno i test IRTA MotoGP. Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti, con aggiornamenti sui tempi, commento e foto dal circuito.

Ieri abbiamo visto una bellissima gara con protagonisti Marc Marquez e Marco Bezzecchi. Tra i due c’è stato un solo sorpasso ma è stata tanta la tensione fino alla bandiera a scacchi. La vittoria è andata a Marc Marquez, al quale basteranno solo tre punti di vantaggio sul fratello a Motegi per laurearsi Campione del mondo, mentre Marco Bezzecchi ha un distacco di soli otto punti da Francesco Bagnaia per il terzo posto in classifica Mondiale.

