MotoGP | Test Misano 2025 in DIRETTA (live e foto)
Aggiornamenti in tempo reale dalle 9 alle 18
Diretta Test MotoGP IRTA Misano 2025 Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il Marco Simoncelli World Circuit dove, dalle 9 alle 18, si disputeranno i test IRTA MotoGP. Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti, con aggiornamenti sui tempi, commento e foto dal circuito.
Ieri abbiamo visto una bellissima gara con protagonisti Marc Marquez e Marco Bezzecchi. Tra i due c’è stato un solo sorpasso ma è stata tanta la tensione fino alla bandiera a scacchi. La vittoria è andata a Marc Marquez, al quale basteranno solo tre punti di vantaggio sul fratello a Motegi per laurearsi Campione del mondo, mentre Marco Bezzecchi ha un distacco di soli otto punti da Francesco Bagnaia per il terzo posto in classifica Mondiale.
DIRETTA TEST MOTOGP IRTA MISANO DALLE 9:00
