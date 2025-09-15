MotoGP | Test Misano, Quartararo: “V4 peggiore in tutte le aree”

Test Misano Yamaha MotoGP 2025 – Fabio Quartararo ha provato per la seconda volta la nuova Yamaha con motore V4 e dopo Barcellona lo ha fatto a Misano.

Il francese della Yamaha che ha parlato ai media durante la pausa pranzo, ha al momento “bocciato” la nuova moto, che al momento non è migliore dell’altra in nessuna area.

Ecco cosa ha detto “El Diablo” che ha chiuso la mattinata dei test IRTA con il 18esimo tempo e un crono di 1’31.781. Al momento è di nuovo in pista per la sessione pomeridiana.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Test Misano Yamaha V4 MotoGP 2025

“Abbiamo visto alcune cose, ovviamente c’è molto lavoro da fare e il feeling non c’è ancora. Al momento la moto è peggiore in tutte le aree. A Barcellona abbiamo sentito qualche differenza che per me era positiva. Qui non l’abbiamo ancora trovata. Al momento non vedo miglioramenti nelle aree in cui abbiamo davvero bisogno. Però, come ha detto il team, teoricamente c’è ancora margine. Non credo che il motore V4 risolverà tutti i nostri problemi perché continuiamo a riscontrare gli stessi problemi sia a Barcellona che qui. Come ho detto, a Barcellona era un po’ meglio, ma la pista ha meno grip. Non ci sono tante curve una dopo l’altra come qui. Le curve 1, 2, 3 e poi 11, 12, 13 sono molto più ravvicinate. Hai più tempo tra una curva e l’altra, ma la moto è ancora troppo aggressiva e c’è ancora lavoro da fare. Per quanto riguarda il V4, posso adattarmi abbastanza rapidamente. Va regolata ancora l’elettronica, siamo partiti dalla stessa base della moto da gara, ma è una moto completamente diversa. Quindi dobbiamo ancora regolare il setting, ci sono molte cose da sistemare, è un processo lungo.

