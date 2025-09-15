MotoGP | Test Misano, Bezzecchi: “Devo ancora metabolizzare il weekend”

Test Misano Aprilia Racing MotoGP 2025 – Marco Bezzecchi ha parlato a metà giornata al Misano World Circuit Marco Simoncelli, dove si sta disputando uno dei test IRTA Post-GP.

Il “Bez” che era stato autore della pole, che aveva vinto la Sprint e che ieri ha chiuso secondo, ha commentato le novità provate e ha parlato ancora delle emozioni vissute nel weekend.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Nuovo Telaio Test Misano MotoGP 2025

“Stiamo lavorando molto e chiaramente non è semplice Il test del lunedì è sempre un po’un’arma a doppio taglio perché comunque la pista fa spavento, c’è un grip incredibile, quindi bisogna cercare di essere precisi a capire bene cosa è veramente migliorativo e cosa no. Comunque questo telaio l’abbiamo riprovato, avevamo già visto che andava bene e ha sicuramente dei lati positivi, dei lati su cui bisogna lavorare. Normale che avendo fatto tante gare con la moto standard mi servirà un po’ di tempo per capire veramente bene se va meglio o no. Era l’ultima possibilità che avevamo di riprovarlo. Adesso abbiamo una buona base e dobbiamo veramente essere sicuri che vada meglio se vogliamo usarlo in gara. Le modifiche per quanto migliorative, sono sempre modifiche, quindi ci vuole il tempo per abituarsi, capire bene come sfruttarle al meglio e bisogna sempre essere abbastanza sicuri di quello che si vuole provare, però non ti puoi neanche soffermare troppo, non puoi rimanere troppo tempo fermo, perché poi magari non migliori più e quindi è normale che bisogna provare le cose e oggi è un’opportunità per farlo. Alle cose che sembrano buone, gli va data una possibilità e poi riprovarle in futuro, oppure per quelle che non sono buone, è una possibilità per capire definitivamente se le scartarle o no.”

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Sensazioni Guida RS-GP25 Test Misano MotoGP 2025

“E’ praticamente impossibile comparare un anno all’altro nel nostro sport, in più io ho cambiato moto. E’ chiaro che in questo momento ho un buon feeling e la moto me la sento bene, innegabilmente riesco ad essere competitivo. Non è la prima volta che mi sento bene con una moto, non saprei se è la prima o la seconda volta. Quando vai bene ti senti sempre bene sulla moto, però ogni anno è a sé, quindi è anche difficile fare un paragone o una classifica.”

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Sensazioni Weekend GP Misano MotoGP 2025

“Avrei voluto dormire altre 7-8 ore stamattina! Non ho ancora metabolizzato del tutto quanto accaduto nel weekend visto che ancora sono qui a lavorare, avrei bisogno di andare un po’ a casa per capire veramente, però lo vedo dalle facce della gente che lavora con me, dei miei ragazzi, ma anche dei tifosi che ho visto ieri e che ho visto in giro, per strada. Ieri siamo andati a mangiare al ristorante e ho visto delle facce belle sorprese quando sono arrivato e questo mi fa piacere.”

4/5 - (11 votes)