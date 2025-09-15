MotoGP | Test Misano: Acosta chiude davanti a tutti [RISULTATI]

Risultati Test IRTA MotoGP Misano – I test ufficiali post-GP a Misano hanno fornito spunti interessanti per squadre e piloti che stanno già guardando alle sfide delle prossime gare (e oltre). Tra miglioramenti, nuovi componenti, qualche delusione e tanta sperimentazione, la giornata è stata intensa di lavoro. Il riferimento più veloce della giornata è stato stabilito da Pedro Acosta, che nella combinata dei tempi, ha fatto registrare un 1:30.374 nel pomeriggio. Il pilota della KTM, ha preceduto Alex Marquez con la Ducati Gresini e l’Aprilia di Marco Bezzecchi.

Quarto tempo per l’Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez, seguito da Franco Morbidelli con la Ducati del team VR46 e dalla Ducati Lenovo di Marc Marquez.

Fabio Di Giannantonio ha chiuso settimo con la Ducati del team VR46, a precedere l’altra Ducati di Francesco Bagnaia. A chiudere la Top 10 della classifica, troviamo l’Aprilia di Jorge Martin e la Ducati Gresini di Fermin Aldeguer.

Turn up the volume and enjoy the sights and sounds from the #MisanoTest 🤩🎚️#MotoGP pic.twitter.com/HZLQN47r6s — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 15, 2025

Test Misano: il lavoro dei team

Yamaha ha portato in pista la sua nuova M1 con motore V4, utilizzata da Fabio Quartararo e Jack Miller per valutare come si comporta rispetto al precedente motore. Le prime impressioni non sono però entusiaste: Quartararo ha dichiarato che il V4 è “peggiore in tutte le aree”.

For the first time, we can see the V4 in El Diablo's hands 🔥😈#MisanoTest ⏱️ pic.twitter.com/24xZk1jX6Q — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 15, 2025

Aprilia con Bezzecchi e Martin ha lavorato su affinamenti di telaio, setting ed elettronica, sfruttando il test per testare configurazioni che durante i weekend di gara non sempre si ha il tempo di esplorare. Bezzecchi ha testato un telaio già utilizzato in passato in una specifica configurazione mentre per Martin è stato oggi il primo test utile.

Ducati ha fatto due lavori differenti, per Bagnaia lavoro comparativo per rendere la moto simile alla 24, alla ricerca di una soluzione per rimetterlo vicino alle sensazioni che provava l’anno scorso. Sul lato box di Marc Marquez invece non si sono fatte modifiche sostanziali.

Honda si è concentrata sul telaio di Marini e su una nuova carena. Assente Joan Mir per i dolori alla cervicale, lamentati dopo la caduta riportata sabato mattina.

In KTM si è lavorato sulla moto di Enea Bastianini per cercare di ridurre le vibrazioni.

Test MotoGP Misano: la classifica dei tempi