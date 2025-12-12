MotoGP | Tardozzi: “Due anni fa dissi a Marquez ‘E’ ora di cambiare'” [VIDEO]

In un’intervista concessa a DAZN, il team manager del team Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, ha parlato di un momento delicato che ha condiviso con Marc Marquez due anni fa, in occasione del Gran Premio del Sachsenring. Lo spagnolo correva ancora con il team Repsol Honda e dopo la quarta caduta in quel weekend, Tardozzi, che stava seguendo la sessione a bordo pista lo raggiunse e cercò di dargli un consiglio che poi, con il senno di poi, il nove volte Campione del Mondo ha seguito.

Dichiarazioni Davide Tardozzi su Marc Marquez

“Due anni fa eravamo al Sachsenring. Durante le prove io ero in giro con lo scooter per guardare i piloti, alla quarta caduta di Marc, lui uscì, si appoggiò al guard-rail. Io passai di lì dopo qualche minuto, ho sempre avuto rispetto del pilota e gli dissi: ‘Marc, forse è ora di cambiare’. Parole che hanno avuto una conseguenza, ma non è per quello che ha cambiato. Quando sono passato di lì ho visto Marc in una situazione devastante dove solo un campione come lui poteva uscirne perché poteva essere la fine della carriera, poteva esserlo il 2020. Uno come lui non si arrende perché i campioni non si arrendono. Ed è quello che, fortunatamente per lui e per noi, è successo”

Davide Tardozzi confiesa en 'VOLVER' lo que le dijo a @marcmarquez93 en su peor momento 🧐 🗣️ "Cuando pasé y le vi en una situación devastadora…" pic.twitter.com/S9jWZMJPUs — DAZN España (@DAZN_ES) December 12, 2025