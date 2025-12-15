MotoGP | Steiner chiama Norris: possibile test con KTM

Lando Norris, neo Campione del Mondo di Formula 1, è finito al centro dell’attenzione anche nel paddock della MotoGP dopo aver ricevuto un invito ufficiale da Guenther Steiner per scendere in pista con una KTM del team Tech3.

Tutto è nato quasi per gioco, durante il podcast “The Red Flags”, quando l’ex team principal Haas, ha lanciato la provocazione: perché non far provare a Norris una MotoGP? Una battuta che, con il passare delle ore, ha assunto contorni sempre più concreti. L’idea si inserisce perfettamente nel nuovo scenario delineato da Liberty Media, che ora riunisce sotto lo stesso tetto commerciale Formula 1 e MotoGP.

Restano però alcuni nodi da sciogliere. In primis, le autorizzazioni formali: McLaren difficilmente concederebbe il via libera senza garanzie totali, considerando il valore sportivo e commerciale del suo pilota di punta. A complicare il quadro ci sono anche le questioni legate agli sponsor, in particolare ai partner energetici e tecnici coinvolti sia in Formula 1 sia in MotoGP, con equilibri contrattuali tutt’altro che semplici.

Non è la prima volta che un pilota di Formula 1 sale in sella: nel 2019 infatti, con la collaborazione di Monster Energy, Lewis Hamilton salì in sella alla Yamaha M1 di Valentino Rossi che a sua volta si mise al volante della Mercedes W08 del pilota britannico.