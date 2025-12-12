Moto3 | Dettwiler rassicura i fans: “Sto bene e sto migliorando” [VIDEO]

Noah Dettwiler, pilota del team CIP Green Power, protagonista di un drammatico incidente nel corso del Gran Premio della Malesia dal quale ne è uscito miracolosamente illeso seppur con diverse fratture, ha voluto postare un video sul suo account Instagram per aggiornare e rassicurare i fans che da un mese e mezzo circa gli stanno mostrando continuo supporto. Il pilota svizzero, recentemente ha annunciato che non potrà proseguire la collaborazione con il team Sic58 Squadra Corse dal momento che non conosce ancora i tempi per il pieno recupero fisico.

Aggiornamento condizioni Noah Dettwiler

“Ciao a tutti, spero che stiate bene. Posto questo breve video per dirvi che sto bene e sto migliorando. E’ da tanto tempo che sono in ospedale e nel centro riabilitativo, ovviamente servirà ancora del tempo per un pieno recupero. Ma tutto sta andando bene, secondo i piani, sono in buone mani. Voglio ringraziare tanto la mia famiglia, la mia fidanzata e mia sorella che sono stati con me in questo periodo difficile. Grazie anche per tutti i messaggi di supporto che ho ricevuto nelle ultime settimane, tutto questo mi rende più forte e mi aiutano ad affrontare questo periodo. Auguro a tutti voi Buone Feste, vi farò sapere presto dei miei piani futuri”