MotoGP | La fidanzata di Martin, ricorda l’incidente in Qatar: “Jorge pensava di morire”

Sono state settimane drammatiche quelle vissute dagli affetti più cari di Jorge Martin e dallo stesso pilota, a seguito del drammatico incidente durante il Gran Premio del Qatar. Il pilota dell’Aprilia, rientrato dopo l’infortunio durante un allenamento e già convalescente dopo un’altra caduta (durante la prima giornata di test a Sepang dove riporta fratture alla mano destra e al piede sinistro), cade rovinosamente in gara a Losail e riporta undici fratture alle costole e uno pneumotorace.

A raccontare gli attimi drammatici subito dopo la caduta, è stata Maria Monfort, fidanzata del Campione del Mondo 2024, intervistata per il documentario dedicato a Martinator, realizzato dalla MotoGP.

Dichiarazioni fidanzata Jorge Martin, incidente Qatar

“Sono entrata nella stanza e appena Jorge mi ha visto è scoppiato a piangere e mi ha detto: ‘Non so cosa succederà ma ti amo’ e abbiamo pianto insieme. Soffriva così tanto, era così spaventato. Mi ha detto che era sicuro che sarebbe morto. In seguito, ha cominciato a dubitare se sarebbe ancora stato in grado di correre”

Dopo una lunga riabilitazione, Martin è tornato a correre a Brno. Ha concluso la stagione al 21esimo posto in classifica Mondiale; il suo miglior piazzamento è stato un quarto posto nel Gran Premio d’Ungheria.