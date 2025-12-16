MotoGP

MotoGP | La fidanzata di Martin, ricorda l’incidente in Qatar: “Jorge pensava di morire”

"Era così spaventato", le parole di Maria Monfort

di Jessica Cortellazzi16 Dicembre, 2025
MotoGP | La fidanzata di Martin, ricorda l’incidente in Qatar: “Jorge pensava di morire” MotoGP | La fidanzata di Martin, ricorda l’incidente in Qatar: “Jorge pensava di morire”

Sono state settimane drammatiche quelle vissute dagli affetti più cari di Jorge Martin e dallo stesso pilota, a seguito del drammatico incidente durante il Gran Premio del Qatar. Il pilota dell’Aprilia, rientrato dopo l’infortunio durante un allenamento e già convalescente dopo un’altra caduta (durante la prima giornata di test a Sepang dove riporta fratture alla mano destra e al piede sinistro), cade rovinosamente in gara a Losail e riporta undici fratture alle costole e uno pneumotorace.

A raccontare gli attimi drammatici subito dopo la caduta, è stata Maria Monfort, fidanzata del Campione del Mondo 2024, intervistata per il documentario dedicato a Martinator, realizzato dalla MotoGP.

Dichiarazioni fidanzata Jorge Martin, incidente Qatar

“Sono entrata nella stanza e appena Jorge mi ha visto è scoppiato a piangere e mi ha detto: ‘Non so cosa succederà ma ti amo’ e abbiamo pianto insieme. Soffriva così tanto, era così spaventato. Mi ha detto che era sicuro che sarebbe morto. In seguito, ha cominciato a dubitare se sarebbe ancora stato in grado di correre”

Dopo una lunga riabilitazione, Martin è tornato a correre a Brno. Ha concluso la stagione al 21esimo posto in classifica Mondiale; il suo miglior piazzamento è stato un quarto posto nel Gran Premio d’Ungheria.

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00084motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00028motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00076motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00062motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00054motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00100motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00073motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00066motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00044motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00058motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00026motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00013

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news