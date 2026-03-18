MotoGP | Sorpresa per Bezzecchi: Aprilia gli regala un’ Ape Piaggio [VIDEO]

Un regalo speciale per celebrare una vittoria importante. In vista del Gran Premio del Brasile, Marco Bezzecchi è stato protagonista di una simpatica sorpresa organizzata da Aprilia Racing che ha deciso di esaudire un desiderio espresso dal pilota dopo il successo ottenuto in Thailandia.

Dopo la vittoria a Buriram infatti, Bezzecchi aveva scherzato sulla possibilità di ricevere in dono una delle iconiche Ape Piaggio. Un’idea nata per gioco, ma che il team ha voluto trasformare in realtà. Così, poco prima della partenza per Goiânia, Aprilia ha organizzato una consegna a sorpresa direttamente al celebre Ranch di Valentino Rossi, luogo simbolo di allenamento per molti piloti italiani.

Il momento, condiviso anche sui social, ha mostrato tutta la spontaneità e l’entusiasmo del pilota riminese, che ha accolto il regalo con grande divertimento. Un gesto che sottolinea il forte legame tra squadra e pilota, oltre a mettere in evidenza il lato più umano e leggero del paddock MotoGP.

Aprilia Racing ha voluto ringraziare il Gruppo Piaggio per il supporto nella realizzazione della sorpresa, così come la VR46 Racing Academy per l’ospitalità presso il Ranch. Ora, archiviato il momento celebrativo, l’attenzione torna alla pista: Bezzecchi si prepara ad affrontare il weekend brasiliano con l’obiettivo di confermare l’ottimo stato di forma mostrato nelle ultime gare.

Aprilia regala un’Ape Piaggio a Marco Bezzecchi: il video