MotoGP | GP Brasile, Di Giannantonio: “Sarà un weekend fantastico”

A distanza di ventidue anni la MotoGP torna in Brasile e il pilota romano del VR46 Racing Team Fabio Di Giannantonio non vede l’ora di scendere in pista in un nuovo circuito.

Il #49 non è mai stato in Brasile ed è quindi entusiasta di correre sul circuito intitolato alla leggenda Ayrton Senna. “Diggia” è determinato a tornare in sella alla sua Ducati Desmosedici GP per debuttare su una pista completamente nuova e si presenta all’appuntamento di Goiânia in settima posizione nella classifica generale con 12 punti e come prima Ducati in classifica.

Per l’appuntamento di Goiânia, la squadra di Tavullia presenterà una livrea speciale dedicata al Brasile, un modo per rendere omaggio al Paese e celebrare il ritorno in calendario di uno dei Gran Premi più attesi e spettacolari. Il Pertamina Enduro VR46 Racing Team inizierà il weekend in pista già da venerdì con le prime sessioni di prove libere.

Le qualifiche sono previste per sabato alle 10:50 (ora locale, -4 CET), seguite dalla Sprint che scatterà alle 15, sempre in orario brasiliano. Il fine settimana si chiuderà domenica con la gara del Gran Premio del Brasile, che prenderà il via alle 15 (ora locale).

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Preview GP Brasile Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2026

“Sono sicuro che il weekend di Goiânia sarà fantastico! Sono molto contento che il Brasile sia rientrato in MotoGP dopo tanti anni. Non vedo l’ora di scoprire la pista e il luogo in generale, anche perché non sono mai stato in Brasile, sarà la prima volta per noi e sono entusiasta di conoscere una nuova cultura e di essere a contatto con i brasiliani. Ci divertiremo moltissimo!”

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