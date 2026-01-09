MotoGP

MotoGP | Pubblicato il calendario delle presentazioni dei team 2026

La prima squadra a svelare i nuovi colori è Prima Pramac, il 13 gennaio

di Jessica Cortellazzi9 Gennaio, 2026
La nuova stagione della MotoGP si avvicina e i team sono pronti a svelare le loro le nuove moto e le line-up. Marc Marquez è l’uomo da battere e la pausa invernale è stata fondamentale per i team avversari, impegnati nel dare ai propri piloti una moto in grado di dare del filo da torcere al nove volte Campione del mondo. Francesco Bagnaia è alla ricerca del riscatto mentre Marco Bezzecchi, dopo un brillante 2025 vorrà confermarsi. C’è molta curiosità di vedere l’apprendistato di Toprak Razgatlioglu che arriva dalla Superbike e che è già dato come uno dei favoriti per la stagione 2027, quando ci sarà il cambio di regolamenti.

Scopri tutte le date ufficiali delle presentazioni 2026 e segna in agenda i momenti più attesi dagli appassionati di motori! Per vedere i bolidi in pista, bisognerà attendere ancora qualche settimana. La prima sessione sarà dal 3 al 5 febbraio a Sepang, seguita poi dalla seconda tranche in Thailandia, dal 21 al 23 febbraio. MotoGrandPrix seguirà i test in diretta con live timing e aggiornamenti in tempo reale.

Prima però, ci saranno gli shakedown in Malesia, dal 29 al 31 gennaio che vedranno impegnati test riders, rookies e team con concessioni.

CALENDARIO PRESENTAZIONI TEAM MOTOGP 2026

