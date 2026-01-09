MotoGP | Pro Honda prende il posto di Idemitsu: nuovo title sponsor per la LCR di Moreira

Honda ha annunciato un cambiamento significativo nel suo programma MotoGP per la stagione 2026, con il marchio Pro Honda che prende il posto di Idemitsu come partner principale per una delle due moto del team satellite LCR Honda, quella che sarà guidata dal rookie Diogo Moreira. Dal 2018 la seconda moto del team LCR, affiancata a quella di Johann Zarco, era sponsorizzata da Idemitsu, il noto brand giapponese di oli e lubrificanti legato al progetto Honda Team Asia. Con l’arrivo del 2026 e la promozione in MotoGP del campione del mondo Moto2, Moreira, Honda ha deciso di aggiornare la strategia di sponsorizzazione. Pro Honda è il marchio globale unificato di Honda di oli autentici e prodotti chimici, sviluppato per massimizzare le prestazioni dei veicoli Honda. Le tecnologie affinate nelle condizioni estreme del motorsport vengono reinserite nei prodotti commerciali, offrendo ai piloti fiducia e affidabilità.

Dichiarazioni Lucio Cecchinello su Pro Honda title sponsor

“Stabilire una nuova partnership con Pro Honda, il marchio ufficiale Honda per prodotti autentici a base di olio e chimici, rappresenta una tappa profondamente significativa per una parte del nostro progetto. Condividendo valori comuni, ci impegniamo con questo programma di corse a perseguire il perfetto equilibrio tra prestazioni competitive e affidabilità”